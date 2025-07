Depois da goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio, neste domingo (13), no Mineirão, na retomada do Campeonato Brasileiro, após a pausa para o Mundial de Clubes, os jogadores do Cruzeiro se reapresentam na Toca da Raposa na manhã desta segunda-feira (14). A equipe vai se preparar para enfrentar o Fluminense, quinta-feira (17), às 19h30, no Maracanã, pela 14ª rodada. O lateral-direito William, que levou pancada no quadril, será avaliado pelos médicos. E o lateral-esquerdo Kaiki está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Agenda do Cruzeiro

Os jogadores do Cruzeiro sabem que estão iniciando uma nova maratona de jogos. Nos próximos 28 dias, a equipe disputará mais oito partidas: seis até o fim do turno do Brasileiro, em 10 de agosto, e os dois jogos contra o CRB pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O zagueiro Villalba comemora o primeiro gol pelo Cruzeiro, na goleada sobre o Grêmio (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Equipe Sub-20 volta a perder no Campeonato Mineiro

O Cruzeiro perdeu pela segunda vez seguida no Campeonato Mineiro Sub-20. No sábado (12), a equipe do técnico Luciano Dias foi derrotada pelo América por 1 a 0, na Toca da Raposa, depois de ter perdido para o Uberaba por 2 a 1, na rodada anterior. O Cruzeiro segue na liderança do Grupo A, com 18 pontos, e tem a melhor campanha da competição. Na quarta-feira (16), a Raposa enfrenta o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, na Toca da Raposa, às 15h.

