Kaio Jorge comemora boa fase no Cruzeiro de olho na Seleção

Novo artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 11 gols, após o hat-trick na vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio por 4 a 1, domingo (13), no Mineirão, o atacante Kaio Jorge curte o bom momento e faz planos para chegar à Seleção Brasileira. Com os três gols que marcou diante do Tricolor gaúcho, Kaio Jorge assumiu também a artilharia da Raposa na temporada, com 13 gols.

- Com certeza, vivo o melhor momento da carreira. Além dos números, estou bem técnica e fisicamente. Estou muito confiante e espero continuar assim – afirmou Kaio Jorge, na zona mista do Mineirão, após a vitória sobre o Grêmio e o primeiro hat-trick da carreira.

- Estou com o pensamento, para falar a verdade, aqui no Cruzeiro. Acho que se for para convocar, será uma decisão dele (técnico Carlo Ancelotti). Sou bem tranquilo com isso. Continuarei trabalhando para ser convocado – disse o atacante, sobre a esperança de ser convocado para a Seleção Brasileira.

Kaio Jorge também lembrou dos momentos difíceis que passou quando estava na Juventus, de Turim, e sofreu contusão no joelho direito em fevereiro de 2022:

- Há dois anos e meio, eu estava em uma cadeira de rodas, com o joelho operado e não sabia se voltaria a jogar. Mas, com a força da minha família... acredito muito em Deus. Ele me capacitou para estar aqui hoje fazendo o que mais gosto, fazendo gols. Estou muito feliz pelo meu momento e espero continuar assim – disse o artilheiro do Brasileirão.

Kaio Jorge afirma que Cruzeiro tem qualidade para continuar na parte de cima da classificação

Kaio Jorge também comentou sobre os objetivos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro:

- Estamos na briga com o Flamengo e sabemos da nossa qualidade. Olhamos jogo a jogo para chegar. Nunca duvidei da nossa equipe, sempre soube que tínhamos qualidade para brigar lá em cima da tabela. Não estamos com pensamento de ser campeões, mas jogo a jogo, porque o campeonato é muito longo – afirmou.

Kaio Jorge comemora um de seus três gols na goleada do Cruzeiro sobre o Grêmio (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

O Cruzeiro ocupa a vice-liderança do Brasileirão com os mesmos 27 pontos do Flamengo, mas pior saldo de gols. Agora são 22 contra 12. Quinta-feira (17), a Raposa enfrenta o Fluminense, no Maracanã, às 19h30, pela 14ª rodada.