Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 11:59 • Belo Horizonte (MG)

Na manhã desta quinta-feira (10), o Cruzeiro comunicou nas redes sociais que o goleiro Cássio foi submetido a exames, que diagnosticaram um pequeno edema na coxa direita. O jogador, na última quarta-feira, deixou as atividades mais cedo alegando dores, ao defender uma bola cruzada na área, cair e solicitar atendimento da fisioterapia do clube.

Em nota, o time mineiro afirma que a expectativa é que o goleiro retorne aos treinamentos com o elenco no início da próxima semana.

- O Cruzeiro informa que o atleta Cássio foi submetido a exames que diagnosticaram pequeno edema na coxa direita. O goleiro já iniciou tratamento no departamento de saúde e performance do clube. A expectativa é que Cássio retorne aos treinamentos com a equipe no início da próxima semana.

Após o empate contra o Libertad por 1 a 1, em 26 de setembro, que garantiu a classificação do Cruzeiro na semifinal da Copa Sul-Americana, o goleiro revelou na zona mista que sentiu um desconforto na coxa durante o jogo e que seria reavaliado.

O Cruzeiro enfrenta, no próximo dia 18, o Bahia, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Quatro dias depois, encara o Lanús, também em casa, pelo jogo de ida das semifinais da Sul-Americana.

