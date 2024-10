Reinaldo leva terceiro cartão e vira desfalque para o Gre-Nal

Reinaldo levou cartão amarelo por desentendimento com Deyverson (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 08:00 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio tem mais um desfalque confirmado para o Gre-Nal. Reinaldo levou o terceiro cartão amarelo na noite de quarta-feira (9), contra o Atlético-MG, e deverá cumprir suspensão automática na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Reinaldo levou o cartão aos nove minutos do segundo tempo. Desde a primeira etapa, o lateral vinha se estranhando com Deyverson até que o juiz resolveu amarelar os dois jogadores. Pendurado, o jogador fica de fora de um dos jogos mais importantes do ano: o Gre-Nal.

Agora, após a folga dada aos jogadores, Renato Gaúcho terá que definir quem ocupará a lateral-esquerda contra o Internacional. O técnico trabalha com duas opções: Mayk, reserva imediato, ou Fábio, improvisado.

Fábio atua improvisado na lateral-esquerda e pode ser a escolha de Renato (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Mayk, desde que chegou ao Tricolor, tem oscilado e sofrido com lesões. O lateral não conseguiu se afirmar e não é unanimidade entre os torcedores. Ele, inclusive, entrou no lugar de Aravena, contra o Atlético-MG. Por outro lado, Fábio, mesmo sendo lateral-direito, tem agradado a torcida quando foi utilizado na posição.

O Grêmio volta a campo na tarde do dia 19 de outubro, um sábado, quando enfrenta o Internacional no último clássico da temporada. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.