Cruzeiro informa lesão de Matheus Henrique; veja detalhes

Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 19:29 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro informou, na noite desta terça-feira, que o meia Matheus Henrique foi submetido a exames que diagnosticaram lesão em um músculo no quadril. O atleta irá iniciar o tratamento conservador no departamento de saúde do clube, sem necessidade de cirurgia.

O time mineiro não divulga o tempo de recuperação dos jogadores lesionados, mas a tendência é que o meia seja desfalque no elenco de Fernando Diniz para o primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana contra o Lanús, no próximo dia 23.

Além de Matheus Henrique, Diniz também não poderá contar com Lucas Romero, expulso diante do Libertad e que cumprirá suspensão diante do time argentino.

Anunciado na janela de transferências de junho deste ano, Matheus Henrique assinou contrato com a Raposa por cinco temporadas (até junho de 2029). O clube mineiro irá arcar com cerca de 6 milhões de euros (R$ 36 milhões) para ter a maior parte dos direitos econômicos do atleta.

