Jogadores com mais jogos pelo Cruzeiro: veja o top 10 da história

O Cruzeiro é um dos grandes clubes do Brasil, com uma história rica em conquistas e jogadores que marcaram época. Entre os atletas que mais se destacaram estão aqueles com mais jogos pelo Cruzeiro, que representaram o clube com paixão e dedicação.

Mais jogos pelo Cruzeiro

Veja o top 5 jogadores com mais jogos pelo Cruzeiro

1. Fábio – 976 jogos

Fábio, o lendário goleiro, é o recordista absoluto de mais jogos pelo Cruzeiro, com 976 partidas. Atuando de 2005 a 2021, ele conquistou títulos importantes e é considerado um dos maiores ídolos do clube.

2. Zé Carlos – 633 jogos

Zé Carlos, meio-campista, disputou 633 partidas pelo Cruzeiro entre 1965 e 1977. Ele é lembrado por sua habilidade e liderança, contribuindo para várias conquistas do clube.

3. Dirceu Lopes – 610 jogos

Dirceu Lopes, um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, jogou 610 vezes pelo clube. Conhecido por sua habilidade no meio-campo, ele foi essencial nas conquistas da Taça Brasil e outros títulos.

4. Piazza – 566 jogos

Piazza, volante e zagueiro, atuou em 566 partidas pelo Cruzeiro. Ele é lembrado por sua técnica e por sua lealdade ao clube, sendo um dos maiores jogadores da história celeste.

5. Raul – 557 jogos

Raul, goleiro, disputou 557 partidas pelo Cruzeiro e é conhecido por sua habilidade e segurança no gol. Ele foi fundamental nas conquistas da Taça Brasil e do Campeonato Mineiro.

Veja quem completa o top 10 com mais jogos pelo Cruzeiro

6. Eduardo Amorim – 556 partidas

Eduardo Amorim, meio-campista, jogou 556 vezes pelo Cruzeiro. Ele é reverenciado por sua técnica e inteligência em campo, ajudando o clube em várias campanhas vitoriosas.

7. Vanderlei – 538 partidas

Vanderlei, lateral-esquerdo, é um dos grandes nomes do Cruzeiro, com 538 partidas. Ele é lembrado por sua garra e por seu comprometimento com o clube.

8. Henrique – 524 partidas

Henrique, volante, disputou 524 jogos pelo Cruzeiro, contribuindo para várias conquistas importantes, incluindo a Copa do Brasil. Ele é um dos maiores ídolos recentes do clube.

9. Joãozinho – 485 partidas

Joãozinho, ponta-esquerda, jogou 485 partidas pelo Cruzeiro. Conhecido por sua habilidade e precisão, ele é lembrado como um dos maiores atacantes da história do clube.

10. Palhinha – 457 partidas

Palhinha, centroavante, disputou 457 jogos pelo Cruzeiro, sendo um dos artilheiros e ídolos do clube.

Esses jogadores representam o orgulho e a tradição do Cruzeiro, cada um com uma contribuição significativa para o clube.