Quem é o ‘novo Dida’ vendido pelo Flamengo por R$8 milhões

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 11:00 • Redação do Lance!

Revelado nas categorias de base do Flamengo, o goleiro Kauã Santos foi bastante valorizado pelo jornal "As", da Espanha, e assinou um novo contrato com o Eitracht Frankfurt, da Alemanha, válido até 2030. Dentre os elogios do diário, o que mais chamou atenção foi quando chamou o jogador de "novo Dida".

- Brasil encontra o novo Dida. Kauã Santos é a nova sensação no gol do Eintracht. Com ele, o time alemão ainda não conhece a derrota. Uma nova joia brasileira surge no futebol europeu. As primeiras atuações do goleiro de 21 anos mostrou que ele está capacitado para atuar na elite máxima. - escreveu o jornal "As".

Kauã Santos chegou ao Frankfurt em agosto do ano passado e, aos 21 anos de idade, o goleiro precisou de apenas seis jogos para se destacar na equipe alemã. Ele assumiu a posição no dia 14 de setembro, ao substituir o veterano Kevin Trapp, de 35 anos, que havia se machucado durante o jogo contra o Wolfsburg.

O que mais chama atenção na transferência da joia rubro-negra à Europa são os valores da negociação: ao todo, a operação pode chegar a R$ 8,4 milhões, e o Flamengo manteve 30% de lucros futuros, sem o jogador ter estreado profissionalmente pelo clube carioca.

Kauã Santos se tornou destaque na Alemanha, segue invicto no Frankfurt, já fez milagres e foi protagonista em jogo da Europa League: ele fechou o gol na vitória por 3 a 1 sobre o Besiktas, defendendo um pênalti. Apesar de ter chegado há mais de um ano no país, ele ficou no banco em alguns jogos na última temporada, mas atuou apenas pelo time B do clube.