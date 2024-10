Cássio sente lesão, sai de treino e vira preocupação para Cruzeiro

Cássio, goleiro do Cruzeiro, sentiu a coxa durante treino (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 13:40 • Rio de Janeiro

No treino desta quarta-feira do Cruzeiro, na Toca da Raposa, o goleiro Cássio deixou as atividades mais cedo ao sentir a coxa direita. O camisa 1 saltou para defender uma bola cruzada na área, foi de cabeça, caiu e levou as mãos na coxa, solicitando atendimento da fisioterapia do clube.

Após a queda, Cássio se levantou, deu alguns passos, mas retornou ao chão com expressão de dor. Mancando, o goleiro deixou o treinamento mais cedo e será avaliado pelo departamento médico do Cruzeiro.

Após o empate contra o Libertad por 1 a 1, em 26 de setembro, que garantiu a classificação do Cruzeiro na semifinal da Copa Sul-Americana, o goleiro revelou na zona mista que sentiu um desconforto na coxa durante o jogo e que seria reavaliado.

Cássio foi preservado em algumas atividades, mas se manteve como titular na equipe nos jogos seguintes.

Além de Cássio, quem também preocupa o departamento médico do Cruzeiro é o meia Matheus Henrique. O clube informou, nessa terça-feira, que o jogador lesionou um músculo do quadril e irá iniciar o tratamento conservador, sem necessidade de cirurgia.

Quem não participou do treino na manhã desta quarta-feira na Toca da Raposa foi o atacante Lautaro Díaz. O Cruzeiro informou que o atleta está realizando controle de carga e segue com atividades a parte.