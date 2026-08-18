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Artur Jorge avalia como vitória contra o Corinthians pode ajudar o Cruzeiro contra o Flamengo

A Raposa enfrenta o Flamengo pela Libertadores

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
18/08/2026 10:45
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Artur Jorge na Neo Química Arena
Artur Jorge na Neo Química Arena (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

O Cabuloso finaliza, nesta terça-feira (18), a preparação para enfrentar o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores. No fim de semana, depois da vitória por 2 a 1 contra o Corinthians, o técnico Artur Jorge avaliou como o triunfo poderia ajudar o Cruzeiro na decisão no Maracanã.

– Espero que (essa vitória) possa ajudar em termos anímicos, de energia positiva, confiança. Porque esta é uma equipe que trabalha muito, compromete-se com o desafio. Tivemos dificuldades contra o Corinthians, uma equipe muito boa. Soubemos respeitar essa dificuldade. Soubemos ser uma dificuldade. Quando temos esse comportamento, nós podemos esperar e trabalhar por nossa oportunidade, e ela chegando, estaremos preparados para agarra-la – disse Artur Jorge após a vitória do Cruzeiro.

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Além disso, o técnico também avaliou a série de decisões do Cruzeiro nas próximas semanas. Depois de enfrentar o Flamengo, a equipe joga contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil.

– É um período muito exigente para nós, temos que nos preparar da melhor maneira. Ganhar mascara a fadiga. temos a capacidade de lutar para vencer. Ganhar traz uma energia diferente. Emocionalmente nos torna mais capazes. Temos que ter essa ambição e pré-disposição de todos para termos essa intensidade. Teremos essa intensidade na quarta-feira, é nossa primeira final de Libertadores. A continuidade no campeonato, viemos de trás para frente, temos que estar bem naquilo que são as quartas de final da Copa do Brasil também – afirmou.

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Artur Jorge no Mineirão
Artur Jorge no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Jogo eficaz do Cruzeiro contra o Corinthians

Sobre a vitória do Cruzeiro contra o Corinthians, Artur Jorge destacou a eficácia de sua equipe contra os paulistas.

– Não podemos resumir essa noite aos três pontos, ao resultado, apesar de ser o mais importante. Para mim, fico satisfeito por ter sido uma vitória construída no compromisso da equipe, de jogadores que de fato trabalharam como uma equipe, mesmo os que estão aqui há menos tempo. Deram uma grande resposta, podemos olhar para uma vitória para o Cruzeiro. Venceu o Cruzeiro, foi uma equipe competente em um jogo difícil. Um ótimo jogo, duas equipes intensas. Fomos eficazes, competentes. Essa competitividade que quero, para mostrar que temos soluções. Lutaram até o fim e mereceram vencer – avaliou o técnico.

– Eu gosto de destacar a consistência. É importante termos a mesma abordagem, identidade, nossos valores. Em casa ou fora. Conseguimos reduzir o que temos pela frente considerando o adversário. Uma equipe muito jovem, tivemos dois garotos jovens. Me da gosto de ver a evolução e o trabalho para merecer ser uma opção válida na equipe que tem feito um percurso interessante – comentou Artur Jorge após vitória do Cruzeiro.

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