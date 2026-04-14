Fagner projeta Cruzeiro x Universidad Católica: 'Precisamos entender a proposta do adversário'

O Cruzeiro enfrentará nesta quarta-feira (15), a Universidad Católica, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Titular nas últimas partidas da Raposa, Fagner projetou o duelo contra os chilenos e ressaltou que a equipe precisa entender o que o adversário irá propor.

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– Acho que precisamos aproveitar o fator casa. Precisamos entender desde o início do jogo qual é a proposta da equipe adversária e tentar propor o nosso jogo em cima deles. Se o jogo pender para esse lado mais físico, a gente precisa trabalhar com esse panorama. Mas é tentar se impor jogando futebol, não dando chance para o adversário gostar da partida. E se em algum momento tiver que sofrer, que seja com a gente levando mais uma vitória para garantir três pontos muito importantes nessa primeira fase – analisou Fagner.

– A vantagem da vitória na primeira rodada não muda muito a nossa forma de enxergar essa partida, não. A gente vai encarar da mesma forma, como se não tivesse conquistado os três primeiros pontos na rodada passada. É importante a gente saber que vai ser um jogo difícil, que Libertadores muda um pouco o contexto do que é o futebol jogado aqui no Brasil. Então a gente precisa tentar entender isso e assimilar o quanto antes. E agora vamos ter o jogo em casa, perto do nosso torcedor, e precisamos trazer a torcida para o nosso lado desde o primeiro minuto, para ajudar a gente a conseguir mais uma vitória e dar mais um passo importante para a classificação – avalia o lateral em entrevista à Betnacional.

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Cruzeiro x Universidad Católica

Cruzeiro e Universidad Católica se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 2ª rodada da Libertadores.

O Cruzeiro chega empolgado depois de duas vitórias seguidas, mas tem uma grande preocupação. Com um problema no púbis, Kaio Jorge foi desfalque no jogo contra o Red Bull Bragantino e pode voltar a ser baixa no time de Artur Jorge.

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Do outro lado, o técnico Daniel Garnero não terá Agustín Farias, lesionado. No último fim de semana, a Universidad Católica venceu por 4 a 3 o Audax Italiano, fora de casa, pelo Campeonato Chileno, competição na qual está em terceiro lugar.

Jogadores da Católica (Foto: Divulgação Universidad Católica)

– Nossa ideia é propor o jogo e buscar abrir o marcador para poder jogar com mais tranquilidade, com um posicionamento melhor – projetou o técnico sobre o duelo pela Libertadores.

Cruzeiro x Univ. Católica

⚽ Aposte em ambas NÃO marcam @1.61 em boa linha para o confronto