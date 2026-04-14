Cruzeiro x Universidad Católica: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Cruzeiro e Universidad Católica se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 2ª rodada da Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

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Ficha do jogo CRU UC 2ª rodada Libertadores Data e Hora Quarta-feira 15, de abril, às 19h (de Brasília) Local Mineirão, Belo Horizonte (MG) Árbitro Carlos Betancur (COL) Assistentes Alexander Gusman (COL) e Cristhian Aguirre (COL) Var Nicolas Gallo (COL) Onde assistir

O Cruzeiro chega empolgado depois de duas vitórias seguidas, mas tem uma grande preocupação. Com um problema no púbis, Kaio Jorge foi desfalque no jogo contra o Red Bull Bragantino e pode voltar a ser baixa no time de Artur Jorge.

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Do outro lado, o técnico Daniel Garnero não terá Agustín Farias, lesionado. No último fim de semana, a Universidad Católica venceu por 4 a 3 o Audax Italiano, fora de casa, pelo Campeonato Chileno, competição na qual está em terceiro lugar.

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– Nossa ideia é propor o jogo e buscar abrir o marcador para poder jogar com mais tranquilidade, com um posicionamento melhor – projetou o técnico sobre o duelo pela Libertadores.

Jogadores da Católica (Foto: Divulgação Universidad Católica)

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Universidad Católica

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X UNIVERSIDAD CATÓLICA

LIBERTADORES- 2ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 15 de abril, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Carlos Betancur (COL)

🚩 Assistentes: Alexander Gusman (COL) e Cristhian Aguirre (COL)

📺 VAR: Nicolas Gallo (COL)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (Villalba), Kaiki; Lucas Silva (Romero), Gerson, Matheus Pereira; Christian, Neyser (Kaio Jorge), Arroyo

UNIVERSIDAD CATÓLICA (Técnico: Daniel Garnero)

Bernedo; Gónzalez, Branco Ampuero, Juan Diaz, Mena; Valencia, Clemente Montes, Medel, Cuevas, Giani; Fernando Zampoli

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