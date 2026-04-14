Altos e baixos: saiba como chega a Universidad Católica para jogo contra o Cruzeiro

Terceira colocada do Campeonato Chileno, a Universidad Católica não vive um momento tão conturbado como o do Cruzeiro, mas também não vive em total harmonia. A equipe comandada por Daniel Garnero vive uma sequência de altos e baixos.

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Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu três e perdeu dois, sendo uma das derrotas justamente pela Libertadores, contra o Boca Juniors. Além disso, nas copas nacionais, o desempenho também não foi tão satisfatório.

A Universidad Católica está em segundo lugar no seu grupo na Copa da Liga Chilena, com seis pontos em três partidas. Em janeiro, o clube perdeu a Supercopa do Chile para o Coquimbo Unido, nos pênaltis.

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– A Universidad Católica não passa por seu melhor momento. Tampouco está em um momento ruim, mas segue na busca de encontrar seu 11 titular, o que tem se tornado mais difícil que o esperado para o treinador Daniel Garnero. Assim como tem jogos bons, também tem partidas onde deixa mais dúvidas – diz o jornalista do AS Chile, José Tomas.

Confira últimos resultados da equipe chilena

Audax Italiano 3 x 4 Universidad Católica

Universidad Católica 1 x 2 Boca Juniors

Universidad Católica 6 x 1 Palestino

Cobresal 1 x 3 Universidad Católica

Nublense 1 x 0 Universidad Católica

Técnico da Universidad Católica destaca importância de jogo contra o Cruzeiro

Depois da vitória por 4 a 3 contra o Audax Italiano, pelo Campeonato Chileno, o técnico da equipe ressaltou a importância de ter um resultado positivo em Belo Horizonte. Na primeira rodada, o time comandado por Garnero perdeu por 2 a 1 para o Boca Juniors.

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– Vamos organizar a viagem ao Brasil, que será muito importante para nós. Vamos ter sete jogos neste mês. Precisamos muito desta partida para estar bem e próximos dos que estão acima no campeonato – disse.

Daniel Garnero, técnico da Católica (Foto: divulgação Universidad Católica)

– A primeira coisa que quero ver é com quem eu conto. É o mais importante. Em função disso, em 48 horas, poder decidir qual será a melhor formação. Não é algo confortável começar perdendo. Sabemos que, se você vai ao Brasil e começa perdendo, pode ser algo muito nefasto. Vamos tratar de evitá-lo Nossa ideia é propor o jogo e buscar abrir o marcador para poder jogar com mais tranquilidade, com um posicionamento melhor – destacou.

⚽ Aposte em ambas NÃO marcam @1.61 em boa linha para o confronto