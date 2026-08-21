Artur Jorge projeta sequência do Cruzeiro após eliminação O Cruzeiro terá uma série de jogos decisivos nas próximas semanas

Eliminado na Libertadores, a Raposa terá mais uma decisão na próxima semana contra o rival Atlético-MG pela Copa do Brasil. Depois da queda no Maracanã, o técnico Artur Jorge projetou a sequência do Cruzeiro, que antes do clássico enfrenta o Flamengo novamente pelo Brasileirão.

– Sabemos ser equilibrados, não ser eufóricos quando vencemos nem apreensivos quando perdemos. Temos que perceber que faz parte do jogo. Tínhamos dois resultados possíveis. Precisamos aproveitar ao máximo esse jogo para dar continuidade ao trabalho. É uma eliminatória que fica para trás. Temos muito pela frente, Copa do Brasil e Brasileirão. Esses momentos fazem parte da temporada – disse o técnico.

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– Desde que cheguei em abril, vivemos com um peso enorme. Não sei se tem noção de sair da 20ª posição, sem vitórias. Isso tem um peso na continuidade. Hoje tivemos um resultado ruim pela eliminação, que queríamos e sabíamos ser difícil. Não pode afetar em nada, não poderíamos estar competindo se não fosse assim. Existem competições com contextos e exigências maiores. Uma equipe que esteve no fundo do poço desde abril até hoje, e que agora luta pelo G4, demonstra o caráter e a personalidade do time – projetou Artur Jorge sobre as próximas semanas do Cruzeiro.

Artur Jorge em entrevista no Maracanã (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Avaliação da eliminação do Cruzeiro

O Cruzeiro foi eliminado na Libertadores na noite desta quarta-feira (19) após ser derrotado por 2 a 1 pelo Flamengo no Maracanã. Após a partida, o técnico Artur Jorge avaliou a eliminação e foi sincero ao admitir que a Raposa não apresentou sua versão habitual no primeiro tempo.

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– Como disse, este é um momento difícil para todos. Para a torcida, vivemos de ilusões e sonhos. Hoje, de fato, encerramos nossa trajetória na competição e temos que analisar o que foi o jogo. Concordo quanto ao primeiro tempo, em que não apresentamos nossa versão habitual. Fomos uma equipe que, por mérito do adversário, teve algumas dificuldades na primeira e na segunda bola, perdendo muitos duelos. Em alguns momentos, não conseguimos pressionar. Tentamos corrigir no intervalo e fomos mais eficazes. Quando estávamos melhor, sofremos um gol que dificultou ainda mais nossa ação e definiu o resultado final – avaliou o técnico.

– Como disse, esse é um momento difícil para todos. Para a torcida, vivemos de ilusões e sonhos. Mas hoje, de fato, acabamos nossa trajetória na competição e temos que analisar o que foi o jogo. Concordo quanto ao primeiro tempo, em que não fomos a nossa versão habitual. Fomos uma equipe que, por mérito do adversário, teve algumas dificuldades na primeira e na segunda bola, perdendo muitos duelos. Em alguns momentos, não conseguimos pressionar. Tentamos corrigir no intervalo, fomos mais eficazes. Quando estávamos por cima, sofremos um gol que dificultou ainda mais nossa ação e definiu o resultado final – avaliou o técnico.

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