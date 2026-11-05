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Artur Jorge exalta jogadores após vitória: 'Tudo me agradou'

Técnico destacou a bravura dos jogadores

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
05/11/2026 23:58
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Artur Jorge após vitória contra o Bahia
Artur Jorge após vitória contra o Bahia (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

O Cruzeiro venceu o Bahia por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (5), em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Artur Jorge avaliou a partida da Raposa no Gigante da Pampulha.

– Tenho que ser sincero, me agradou tudo. Sair com uma vitória e muito feliz, satisfeito. Muito feliz mesmo. Resumo é simples, uma vitória inteiramente dos jogadores. Tenho que entregar aos jogadores porque foram de fato incansáveis na entrega, muito valentes, bravos em todos os momentos, souberam sofrer. Tínhamos adversidades. Durante o jogo mais algumas. Os jogadores deram uma resposta imensa, estou muito satisfeito, uma vitória contra um rival direto, que joga muito bem, gosta de ter a bola. Mas o resultado foi bom, mas estou satisfeito e agradecido aos jogadores. Meu agradecimento ao que entregaram hoje – avaliou Artur Jorge.

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Cruzeiro 3 x 2 Bahia

O Cruzeiro começou buscando o ataque e criou boas oportunidades, principalmente com Arroyo e Kaio Jorge, mas encontrou dificuldades para superar o goleiro Ronaldo. Otávio também teve participação importante e fez uma bela defesa em finalização de Kike Olivera, aos nove minutos. Aos 31, porém, o Bahia abriu o placar: Kike venceu Zé Lucas na disputa pela direita e finalizou forte, de ângulo fechado, entre a trave e o goleiro cruzeirense. A Raposa reagiu, aumentou a pressão e chegou ao empate nos acréscimos. Após tabela com Arroyo, Kaio Jorge finalizou forte e contou com uma falha de Ronaldo para deixar tudo igual antes do intervalo.

Kaio Jorge comemora gol contra o Bahia, levantando o braço direito, com torcedores ao fundo.
Kaio Jorge comemora gol contra o Bahia, levantando o braço direito, com torcedores ao fundo (Foto: Luciano Brew/Agencia Enquadrar/Folhapress)

O Cruzeiro voltou mais agressivo e passou a pressionar o Bahia no campo de ataque. Arroyo e Rojas participaram de boas jogadas ofensivas, e a equipe criou oportunidades até conseguir um pênalti aos 16 minutos, após o VAR identificar um puxão de camisa de Nestor em Viña. Na cobrança, Kaio Jorge isolou. Porém, Bruno Rodrigues colocou a Raposa em vantagem aos 22 minutos, aproveitando cruzamento de Arroyo. Depois de marcar, o atacante recebeu cartão amarelo por tirar a camisa na comemoração. Em desvantagem, o Bahia tentou reagir, principalmente com Erick Pulga, mas encontrou dificuldades para furar a defesa cruzeirense, que conseguiu afastar as investidas adversárias. Na reta final, Kaio Jorge fechou a conta.

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