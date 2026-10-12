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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (12/10/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
12/10/2026 09:21
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Botafogo abre a segunda-feira de Brasileirão contra o Coritiba (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
Botafogo abre a segunda-feira de Brasileirão contra o Coritiba (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Esta segunda-feira (12), de feriado, terá uma programação vasta e diversificada para os amantes de futebol. Com partidas pelo campeonato Italiano, Espanhol, Brasileiro e Inglês, os espectadores poderão acompanhar o dia inteiro de esporte. A programação começa às 13h30 com Atalanta x Venezia, seguido de Torino x Udinese, ambos pela Serie A Enilive.

Coritiba e Botafogo, às 16h, iniciam a passagem do Brasileirão neste início de semana. Chapecoense x Athletico-PR chegam logo em sequência às 19h30, e, para fechar com chave de ouro a Série A do Campeonato Brasileiro: Red Bull Bragantino recebe o Cruzeiro às 21h, no Estádio Cícero de Souza Marques. Todos os jogos estão programados para acontecer no horário de Brasília.

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Confira a lista dos jogos de hoje (segunda-feira, 12 de outubro) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)
Confira a lista dos jogos de hoje (segunda-feira, 12 de outubro) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 12 de outubro de 2026):

Serie A Eniville

13h30 – Atalanta x Venezia – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

15h45 – Torino x Udinese – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+

Serie C1

15h30 – Barletta x Cavese 1919

15h30 – Picerno x Cosenza

15h30 – Pescara x Guidonia Montecelio 1937

Brasileirão Série A

16h – Coritiba x Botafogo – Amazon Prime

19h30 – Chapecoense x Athletico PR – Premiere

21h – Red Bull Bragantino x Cruzeiro – Sportv e Premiere

Premier League

16h – Coventry City x Newcastle – Disney +

La Liga

16h – Levante x Sevilla – Disney + e Prime Video

Série B

16h – Fortaleza x CRB-AL – Disney + e ESPN

19h – Novorizontino x Ponte Preta – Disney +

19h30 – Criciúma x América-MG – Disney +

21h – Botafogo-SP x Ceará – X Sports, ESPN e Disney+, Canal GOAT

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