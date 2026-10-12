Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (12/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Esta segunda-feira (12), de feriado, terá uma programação vasta e diversificada para os amantes de futebol. Com partidas pelo campeonato Italiano, Espanhol, Brasileiro e Inglês, os espectadores poderão acompanhar o dia inteiro de esporte. A programação começa às 13h30 com Atalanta x Venezia, seguido de Torino x Udinese, ambos pela Serie A Enilive.
Coritiba e Botafogo, às 16h, iniciam a passagem do Brasileirão neste início de semana. Chapecoense x Athletico-PR chegam logo em sequência às 19h30, e, para fechar com chave de ouro a Série A do Campeonato Brasileiro: Red Bull Bragantino recebe o Cruzeiro às 21h, no Estádio Cícero de Souza Marques. Todos os jogos estão programados para acontecer no horário de Brasília.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 12 de outubro de 2026):
Serie A Eniville
13h30 – Atalanta x Venezia – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
15h45 – Torino x Udinese – SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
Serie C1
15h30 – Barletta x Cavese 1919
15h30 – Picerno x Cosenza
15h30 – Pescara x Guidonia Montecelio 1937
Brasileirão Série A
16h – Coritiba x Botafogo – Amazon Prime
19h30 – Chapecoense x Athletico PR – Premiere
21h – Red Bull Bragantino x Cruzeiro – Sportv e Premiere
Premier League
16h – Coventry City x Newcastle – Disney +
La Liga
16h – Levante x Sevilla – Disney + e Prime Video
Série B
16h – Fortaleza x CRB-AL – Disney + e ESPN
19h – Novorizontino x Ponte Preta – Disney +
19h30 – Criciúma x América-MG – Disney +
21h – Botafogo-SP x Ceará – X Sports, ESPN e Disney+, Canal GOAT
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