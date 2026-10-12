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Confira provável escalação do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino

O técnico Artur Jorge terá o retorno de dois defensores

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
12/10/2026 06:45
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Artur Jorge em Cruzeiro x São Paulo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Artur Jorge em Cruzeiro x São Paulo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro enfrenta, na noite desta segunda-feira (12), o Red Bull Bragantino, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge poderá voltar a contar com dois defensores que foram baixas contra o São Paulo.

O zagueiro Fabrício Bruno, que desfalca a equipe no Mineirão, voltou a treinar com o elenco e viajou com o grupo para Bragança Paulista no domingo. Lucas Villalba também volta a ser opção para o treinador. No entanto, a tendência é que os dois não sejam titulares.

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Retorno certo é o de Keny Arroyo. O atacante ficou no banco de reservas e entrou no segundo tempo do jogo contra o São Paulo por ter voltado de viagem. No confronto do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino, deve ser titular.

A baixa para o técnico Artur Jorge será Lucas Romero. O argentino sentiu incômodo na panturrilha contra o Tricolor e foi substituído por Zé Lucas, que pode ganhar oportunidade como titular.

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Zé Lucas comemora gol pelo Cruzeiro
Zé Lucas comemora gol pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Felipe Morais pode ganhar nova chance no time titular. Na quarta-feira, Artur Jorge escalou o Cruzeiro com ele, Bruno Rodrigues e Kaio Jorge. Com o retorno de Arroyo, o atacante ou o camisa 9 devem deixar a equipe inicial.

Provável escalação do Cruzeiro

Com isso, uma provável escalação do Cruzeiro tem: Otávio; William, João Marcelo, Jonatan Jesus, Viña (Rojas); Zé Lucas, Gerson, Matheus Pereira, Felipe Morais (Wesley); Kaio Jorge e Arroyo.

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Red Bull Bragantino x Cruzeiro

Red Bull Bragantino e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 21h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de estar na 11ª colocação, o Red Bull Bragantino tenta se livrar do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe tem 37 pontos, seis a mais que o Internacional, primeiro time na zona de rebaixamento.

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Atualmente, a Raposa está na quinta posição do Brasileirão, com 48 pontos, dois atrás do Athletico-PR e três do Fluminense. Para o duelo desta segunda-feira, contudo, a equipe não poderá contar com Lucas Romero, que sentiu incômodo no jogo contra o Tricolor.

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