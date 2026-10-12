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Torcida do Cruzeiro manda recado a Artur Jorge após derrota

Bragantino venceu o Cruzeiro por 4 a 2 nesta segunda-feira (12)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 23:06
Atualizado há 32 minutos
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Artur Jorge em Bragantino e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro
Artur Jorge em Bragantino e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Theo Daolio/ Modus Focus//Folhapress)

Red Bull Bragantino venceu o Cruzeiro por 4 a 2, nesta segunda-feira (12), em Bragança Paulista, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a goleada, torcedores da Raposa ficaram na bronca com o treinador Artur Jorge.

➡️ Veja gols em Bragantino e Cruzeiro

Com o fim da rodada e a goleada, a Raposa caiu para a sexta posição do Brasileirão, com 48 pontos, cinco atrás do Athletico-PR e três do Fluminense, sendo ultrapassada pelo Bahia, após a vitória por 1 a 0 do Mirassol.

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Veja a repercussão:

Como foi Bragantino e Cruzeiro?

Fora de casa, o Cruzeiro começou o duelo pressionando e teve a primeira oportunidade aos sete minutos, quando Matheus Pereira recebeu dentro da área, mas errou na finalização. Instantes depois, Felipe Morais avançou em velocidade e passou para Arroyo, que finalizou fraco para defesa de Tiago Volpi.

No entanto, quando os paulistas chegaram ao ataque, balançaram as redes. Wallace Yan cobrou escanteio pela esquerda, Lucas Barbosa desviou na primeira trave e abriu o placar para o Bragantino. A Raposa respondeu com chute de fora da área de Kaio Jorge, mas o goleiro do Massa Bruta defendeu. Aos 20 minutos, os paulistas ampliaram em jogada semelhante. Wallace Yan cruzou pela esquerda, William desviou na primeira trave e Kaio Jorge, tentando afastar, colocou a bola no fundo do gol.

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A Raposa voltou a responder com chute de Zé Lucas, defendido por Volpi, e Matheus Pereira desperdiçou o rebote. Aos 30 minutos, o Massa Bruta marcou o terceiro. Depois de contra-ataque veloz dos donos da casa e duas defesas consecutivas de Otávio, Eric Ramires finalizou no canto esquerdo e fez 3 a 0. Na reta final, Zé Lucas diminuiu. O jogador roubou a bola, passou para Matheus Pereira, que tocou para Kaio Jorge servir o camisa 8.

Cruzeiro diminui, mas Bragantino garante vitória

Na volta dos vestiários, o Cruzeiro manteve a pressão, mas continuou deixando muitos espaços para o Red Bull Bragantino atacar em velocidade. Aos 15 minutos, Felipe Morais tabelou com Matheus Pereira e finalizou, mas Volpi fez defesa tranquila.

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No entanto, diferente do que ocorreu no primeiro tempo, as chances claras apareceram em menor número. Aos 41 minutos, Fernando, que saiu do banco de reservas, marcou o quarto gol, mas o lance foi anulado por impedimento na origem. Instantes depois, aos 43 minutos, Matheus Henrique tabelou com Matheus Pereira e fez o segundo tento celeste. Pouco depois, Herrera marcou o quarto gol do Bragantino.

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