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Confira a escalação do Cruzeiro contra o Red Bull Bragantino

A equipe não poderá contar com o capitão Lucas Romero

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
12/10/2026 20:00
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Camisa do Cruzeiro em Bragança
Camisa do Cruzeiro em Bragança (Foto: Divulgação Cruzeiro)

A Raposa enfrenta, na noite desta segunda-feira (12), o Red Bull Bragantino pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o técnico Artur Jorge não poderá contar com Lucas Romero na escalação do Cruzeiro.

O volante sentiu um incômodo no intervalo do duelo contra o São Paulo e foi substituído. Sem treinar nos últimos dias, não viajou com o elenco para Bragança Paulista.

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Sem ele, a escalação do Cruzeiro vem com: Otávio; William; Jonathan Jesus, João Marcelo, Rojas; Zé Lucas, Gerson, Mateus Pereira, Felipe Morais; Arroyo e Kaio Jorge

Artur Jorge em Cruzeiro x São Paulo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Artur Jorge em Cruzeiro x São Paulo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Outro jogador que não apareceu entre os relacionados para o duelo desta segunda-feira foi Fagner. O lateral foi preterido por William, que foi titular contra o Tricolor na última partida do Cabuloso.

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No ataque, o técnico Artur Jorge volta a contar com Arroyo na escalação do Cruzeiro. O equatoriano ficou no banco de reservas por ter retornado de viagem, mas contra o Massa Bruta aparece no time titular.

O zagueiro Fabrício Bruno, que desfalcou a equipe no Mineirão, voltou a treinar com o elenco e viajou com o grupo para Bragança Paulista no domingo. Lucas Villalba também volta a ser opção para o treinador.

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Red Bull Bragantino x Cruzeiro

Red Bull Bragantino e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 21h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de estar na 11ª colocação, o Red Bull Bragantino tenta se livrar do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe tem 37 pontos, seis a mais que o Internacional, primeiro time na zona de rebaixamento.

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Atualmente, a Raposa está na quinta posição do Brasileirão, com 48 pontos, dois atrás do Athletico-PR e três do Fluminense. Para o duelo desta segunda-feira, a equipe não poderá contar com Lucas Romero, que sentiu um incômodo no jogo contra o Tricolor.

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