AO VIVO: assista à apresentação de Chico da Costa no Cruzeiro

O atacante Chico da Costa será apresentado oficialmente pelo Cruzeiro na tarde desta segunda-feira (12), às 13h (de Brasília). A apresentação acontecerá na sala de imprensa da Toca da Raposa II.

A Raposa anunciou a contratação do atacante Chico da Costa nesta sexta-feira (9). O jogador desembarcou em Belo Horizonte há uma semana e assinou seu contrato com a Raposa até 2027.

O Lance! adiantou que o Cruzeiro tinha entrado em contato com o Cerro Porteño e o staff do atleta para negociar a contatação. Inicialmente, Joaquim Pinto e Pedro Junio lideraram as tratativas com reuniões virtuais.

Posteriormente, na quinta-feira passada, as conversas avançaram. A Raposa pagará cerca de 1 milhão de dólares (algo em torno de R$ 5,5 milhões) para ficar com 50% dos direitos econômicos do atacante.

Chico da Costa foi contratado pela equipe do Paraguai no meio de 2024. Na época, o clube investiu cerca de 1.46 milhões de euros na negociação com o Bolívar.

Chico da Costa, novo atacante do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Recentemente, o atleta passou pelo Mirassol, mas teve uma saída conturbada. A equipe paulista desejava ficar com o atacante, mas não chegou a um denominador comum e não conseguiu manter o camisa 91, que retornou ao Cerro Porteño do empréstimo.

