AO VIVO: assista à apresentação de Chico da Costa no Cruzeiro
O jogador foi anunciado na última sexta-feira (9)
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Chico da Costa será apresentado oficialmente pelo Cruzeiro na tarde desta segunda-feira (12), às 13h (de Brasília). A apresentação acontecerá na sala de imprensa da Toca da Raposa II.
A Raposa anunciou a contratação do atacante Chico da Costa nesta sexta-feira (9). O jogador desembarcou em Belo Horizonte há uma semana e assinou seu contrato com a Raposa até 2027.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
O Lance! adiantou que o Cruzeiro tinha entrado em contato com o Cerro Porteño e o staff do atleta para negociar a contatação. Inicialmente, Joaquim Pinto e Pedro Junio lideraram as tratativas com reuniões virtuais.
Posteriormente, na quinta-feira passada, as conversas avançaram. A Raposa pagará cerca de 1 milhão de dólares (algo em torno de R$ 5,5 milhões) para ficar com 50% dos direitos econômicos do atacante.
Chico da Costa foi contratado pela equipe do Paraguai no meio de 2024. Na época, o clube investiu cerca de 1.46 milhões de euros na negociação com o Bolívar.
Recentemente, o atleta passou pelo Mirassol, mas teve uma saída conturbada. A equipe paulista desejava ficar com o atacante, mas não chegou a um denominador comum e não conseguiu manter o camisa 91, que retornou ao Cerro Porteño do empréstimo.
Veja tabela de jogos do Cruzeiro na fase de grupos do Campeonato Mineiro
- 1ª rodada: 10/01/2026 - 18h30 – Cruzeiro 1 x 2 Pouso Alegre – Mineirão, em Belo Horizonte
- 2ª rodada: 14/01/2026 - 21h30 – Tombense x Cruzeiro – Parque do Sabiá, em Uberlândia
- 3ª rodada: 17/01/2026 - 18h30 – Cruzeiro x Uberlândia – Mineirão, em Belo Horizonte
- 4ª rodada: 21/01/2026 - 21h00 – Cruzeiro x Democrata – Mineirão, em Belo Horizonte
- 5ª rodada: 24/01/2026 - 18h00 – Atlético x Cruzeiro – Arena MRV, em Belo Horizonte
- 6ª rodada: 01/02/2026 - 20h00 – Betim x Cruzeiro – Arena Vera Cruz, em Betim
- 7ª rodada: 07/02/2026 - 18h00 – Cruzeiro x América – Mineirão, em Belo Horizonte
- 8ª rodada: 14/02/2026 - 16h30 – URT x Cruzeiro – Arena DB, em Patos de Minas
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias