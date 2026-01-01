Cruzeiro encaminha contratação de Chico da Costa, ex-Mirassol

O Cruzeiro está perto de anunciar um reforço para a temporada de 2026. Trata-se de Chico da Costa, atacante que foi um dos destaques na campanha histórica do Mirassol na última edição do Brasileirão. A informação foi confirmada pelo Lance! após ser antecipada pelo jornalista César Luis Merlo.

A diretoria da Raposa considera que as conversas com o Cerro Porteño, do Paraguai, que detém os direitos do jogador, estão bem avançadas. Desta forma, a tendência é que haja um anúncio oficial nos próximos dias.

As tratativas começaram ainda nesta semana, quando os mineiros entraram em contato com o staff do jogador e com o clube paraguaio, e realizaram reunião que contou com as presenças do vice-presidente de futebol Pedro Junio e o diretor esportivo Joaquim Pinto.

A negociação gira em torno de 1 milhão de dólares (algo em torno de R$ 5,5 milhões) para ficar com 50% dos direitos econômicos do atacante. Ele foi um dos nomes pedidos pelo novo técnico do Cruzeiro, Tite, que enxerga o perfil do centroavante complementar o estilo de Kaio Jorge, além de ser uma boa opção para o ataque.

Aos 30 anos, Chico da Costa atuou pelo Mirassol por empréstimo. No clube, disputou 20 jogos e marcou seis gols. Sua saída do clube do interior paulista foi conturbada. A equipe desejava ficar com o atacante, mas não chegou a um denominador comum, não mantendo o camisa 91, que retornou ao Cerro Porteño.

Carreira de Chico da Costa

Brasileiro nascido em Taquari-RS, Chico da Costa fez sua carreira profissional em clubes de fora do Brasil. Ainda em solo brasileiro, ele foi revelado pelo Athletico-PR e passou por Inter de Lages, Tombense, São José e Operário-PR.

Posteriormente, longe de sua casa, passou pelos mexicanos Venados, Atlante e Querétaro. De volta à América do Sul, atuou por Sol de América, do Paraguai, Bolívar-BOL e Atlético Nacional, da Colômbia, antes de fechar com o Cerro Porteño.