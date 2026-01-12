Cruzeiro anuncia renovação de contrato de Kaio Jorge

Depois de algumas semanas negando propostas do Flamengo, o Cruzeiro acertou a renovação do contrato de Kaio Jorge. A Raposa anunciou a prolongação do vínculo com o jogador nesta segunda-feira (12).

Em um vídeo nas redes sociais, a Raposa mostrou bastidores da extensão do vínculo, com o dono da SAF, Pedro Lourenço, ao lado do artilheiro, com uma camisa do Cabuloso com o número 2030.

– Estou muito feliz com o dia de hoje, muito marcante na minha trajetória como jogador profissional. Renovar meu contrato aqui no Mineirão é muito gratificante, com a presença do presidente, que fez um grande esforço para que eu permanecesse – disse o jogador.

– Um dos motivos que me levaram à renovação no Cruzeiro foi o carinho que tenho pela torcida e ela tem por mim. Muitas glórias, muitos gols, muita emoção. Faz o K! – complementou Kaio Jorge.

O atleta assinou com o Cabuloso em 2024. Na época, a equipe mineira investiu cerca de 7 milhões para tê-lo até o fim de 2028.

Agora, com o novo contrato, Kaio Jorge teve um aumento salarial e a prolongação de seu vínculo até o fim de 2030.

Investidas do Flamengo por Kaio Jorge

Recentemente, o Flamengo fez uma série de investidas pelo jogador celeste. Entretanto, os valores oferecidos pelos cariocas não agradaram a diretoria da Raposa.

O maio valor oferecido pelo Rubro-Negro foi de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 188 milhões na cotação atual). Recentemente, o vice-presidente de futebol do clube, Pedro Junio, comentou sobre as tratativas.

– Sobre o Kaio Jorge. O Flamengo fez mais uma investida, nada acima do que já tinha feito. Basicamente oficializou a oferta. Mais uma vez agradecemos. Entendemos que o projeto mostrado ao Kaio JOrge na reapresentação é muito grande. Ele é um ativo muito grande no clube. Acreditamos muito na temporada 2026, passa muito por ele, pelo Matheus, Cássio, Fabrício – disse em entrevista à Rádio 98.

– O Kaio entendeu o projeto. Estamos trabalhando uma renovação de contrato para ele. Queremos estender o vínculo. É um projeto grandioso, visionário. Pelas contratçaões, damos o recado que vamos lutar por títulos. O Cruzeiro, em 2026 vai brigar por títulos e o Kaio é peça fundamental nesse projeto. É um jogador jovem com potencial. O projeto do Cruzeiro hoje é o melhor para ele, para ir para a Copa. Ele entendeu a importância dele aqui – complementou.

Pedro Junio e Pedro Lourenço (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Durante as tratativas, o Cruzeiro cravou sua posição e exigiu ao menos 50 milhões de euros para abrir qualquer tipo de conversa com o Flamengo.

– 50 milhões é um valor muito importante. Mas depende da forma de pagamento. Depende muito de como pagariam os 50 milhões. É um valor muito significativo, mas dependeria de vários fatores – explicou Pedro Junio.