imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopinha

Mata-mata da Copinha começa nesta segunda com Santos, Cruzeiro, Vasco e Corinthians

Segunda fase da competição começa nesta segunda-feira e termina na terça

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/01/2026
04:00
Taça da Copinha
imagem cameraTaça da Copinha (Foto: Alexandre Battibugli/Agência Paulistão)
A Copa São Paulo de Futebol Júnior encerrou sua primeira fase e inicia, a partir desta segunda-feira (12), o mata-mata da competição. Das 128 equipes que começaram o torneio, apenas 64 seguem na disputa do título mais tradicional das categorias de base do futebol brasileiro. A partir de agora, não há margem para erro: quem perder dá adeus à Copinha.

O formato da segunda fase mantém o caráter eliminatório em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis. As partidas acontecem em diferentes cidades do interior paulista, o que reforça o clima de decisão e aumenta a pressão sobre os clubes considerados favoritos.

Dia agitado na Copinha (Foto: Henrique Lima/BFR)
Mata-mata da Copinha começa nesta segunda-feira (12) (Foto: Henrique Lima/BFR)

Veja os jogos da Copinha nesta segunda-feira (12)

Chapecoense x Votuporanguense

📍 Votuporanga
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 19h
📺 Youtube Paulistão

Grêmio x Atlético-BA

📍 Santa Fé do Sul
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 15h15
📺 X Sports

Goiás x Mirassol

📍 Bálsamo
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 18h30
📺 Yotube Paulistão

Sport x América-RN

📍 Bálsamo
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 21h
📺 X Sports

Athletico-PR x Ceará

📍 Araçatuba
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 18h45
📺 X Sports

Grêmio Prudente x Osasco Sporting

📍 Prudentão
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 19h
📺 Yotube Paulistão

Athletic Club x XV de Jaú

📍 Assis
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 20h
📺 Yotube Paulistão

Corinthians x Guarani

📍 Jaú
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 21h20
📺 CazéTv

Bahia x Atlético-PI

📍 São José do Rio Preto
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 18h30
📺 CazéTv

América-MG x Inter de Limeira

📍 Ribeirão Preto
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 18h
📺 Youtube Paulistão

Botafogo-SP x Vasco

📍 Brodowski
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 14h45
📺 X Sports

Guanabara City x Tuna Luso

📍 Cravinhos
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 19h
📺 Youtube Paulistão

Cruzeiro x Meia Noite

📍 Patrocínio Paulista
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 11h
📺 X Sports

Ponte Preta x Francana

📍 Franca
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 20h30
📺 Youtube Paulistão

Ferroviária x Real Brasília

📍 Araraquara
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 19h
📺 Youtube Paulistão

Santos x Cuiabá

📍 São Carlos
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 17h30
📺 CazéTV

*Horários de Brasília

