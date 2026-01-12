Mata-mata da Copinha começa nesta segunda com Santos, Cruzeiro, Vasco e Corinthians
Segunda fase da competição começa nesta segunda-feira e termina na terça
A Copa São Paulo de Futebol Júnior encerrou sua primeira fase e inicia, a partir desta segunda-feira (12), o mata-mata da competição. Das 128 equipes que começaram o torneio, apenas 64 seguem na disputa do título mais tradicional das categorias de base do futebol brasileiro. A partir de agora, não há margem para erro: quem perder dá adeus à Copinha.
O formato da segunda fase mantém o caráter eliminatório em jogo único. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação será definida nas cobranças de pênaltis. As partidas acontecem em diferentes cidades do interior paulista, o que reforça o clima de decisão e aumenta a pressão sobre os clubes considerados favoritos.
Veja os jogos da Copinha nesta segunda-feira (12)
Chapecoense x Votuporanguense
📍 Votuporanga
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 19h
📺 Youtube Paulistão
Grêmio x Atlético-BA
📍 Santa Fé do Sul
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 15h15
📺 X Sports
Goiás x Mirassol
📍 Bálsamo
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 18h30
📺 Yotube Paulistão
Sport x América-RN
📍 Bálsamo
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 21h
📺 X Sports
Athletico-PR x Ceará
📍 Araçatuba
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 18h45
📺 X Sports
Grêmio Prudente x Osasco Sporting
📍 Prudentão
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 19h
📺 Yotube Paulistão
Athletic Club x XV de Jaú
📍 Assis
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 20h
📺 Yotube Paulistão
Corinthians x Guarani
📍 Jaú
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 21h20
📺 CazéTv
Bahia x Atlético-PI
📍 São José do Rio Preto
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 18h30
📺 CazéTv
América-MG x Inter de Limeira
📍 Ribeirão Preto
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 18h
📺 Youtube Paulistão
Botafogo-SP x Vasco
📍 Brodowski
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 14h45
📺 X Sports
Guanabara City x Tuna Luso
📍 Cravinhos
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 19h
📺 Youtube Paulistão
Cruzeiro x Meia Noite
📍 Patrocínio Paulista
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 11h
📺 X Sports
Ponte Preta x Francana
📍 Franca
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 20h30
📺 Youtube Paulistão
Ferroviária x Real Brasília
📍 Araraquara
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 19h
📺 Youtube Paulistão
Santos x Cuiabá
📍 São Carlos
🗓 segunda-feira (12)
⏰ 17h30
📺 CazéTV
*Horários de Brasília
