Matheus Henrique deixa jogo contra o Pouso Alegre com desconforto
O jogador foi substituído com 20 minutos
Jogador que conviveu com lesões em 2025, Matheus Henrique ganhou uma oportunidade na estreia do Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro, mas deixou a partida com apenas 18 minutos de jogo.
No momento em que os jogadores se encaminhavam para o banco de reservas para a pausa para hidratação, o meio-campista demonstrou insatisfação e incômodo com algo em sua perna esquerda.
O camisa 8 retirou algumas bandagens que tinha na panturrilha esquerda e logo em seguida foi substituído por Tite. O comandante colocou em campo Murilo Rikhman.
Fora de campo, o jogador não aparentou ter sofrido nenhuma lesão grave e foi atendido pelo médico da equipe, Dr. Sérgio Campolina. Posteriormente, recebeu gelo na região frontal do tornozelo.
Matheus Henrique conviveu com lesões em 2025
Na última temporada, apesar de contar com a confiança do técnico Leonardo Jardim, Matheus Henrique não conseguiu atuar em boa parte do ano. Inicialmente, ele perdeu 21 partidas por conta de uma lesão no menisco.
Posteriormente, quando conseguiu voltar a atuar normalmente, teve uma lesão na costela. Esta lesão tirou o jogador por seis jogos.
Cruzeiro x Pouso Alegre
O Cruzeiro fará sua estreia no Campeonato Mineiro na noite deste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), em partida contra o Pouso Alegre, no Mineirão. Para o duelo o técnico Tite escalou uma equipe recheada de reservas.
Sendo assim, a escalação do Cruzeiro contra o Pouso Alegre vem com: Otávio; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo, Kauã Prates; Matheus Henrique, Ryan Guilherme, Japa; Rodriguinho, Kenji, Rayan Lelis
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X POUSO ALEGRE
CAMPEONATO MINEIRO- 1ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 10 de janeiro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Premiere (canal fechado)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Ricardo Junio de Souza
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira
⚽ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Tite)
Otávio; Kauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo, Kauã Prates; Matheus Henrique Ryan Guilherme, Japa; Rodriguinho, Kenji, Rayan Lelis
POUSO ALEGRE (Técnico: Danilo)
Anderson; Da Silva, Vitão, Xandão, Matheus Nunes; Alexandre Pena, Romarinho, Pedro Arthur; Marcelino, Caio Rosa, Nathan Palafoz
