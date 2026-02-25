menu hamburguer
Cruzeiro

Força total! Confira a escalação do Cruzeiro contra o Corinthians

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam na noite desta quarta-feira

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 25/02/2026
19:01
Cruzeiro x Corinthians (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraCruzeiro x Corinthians (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
O Cruzeiro terá força máxima contra o Corinthians na noite desta quarta-feira (25), no Mineirão. Para o duelo, o técnico Tite terá o importante retorno do atacante Kaio Jorge, preservado da última partida da Raposa.

Kaio Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Kaio Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além disso, o comandante celeste volta a contar também com Keny Arroyo. O equatoriano ficou fora do último compromisso da equipe por ter sentido dores no joelho esquerdo.

Na segunda-feira, os dois fizeram atividades em campo, mas em trabalho separado do grupo. Já na véspera de Cruzeiro x Corinthians, treinaram normalmente com os demais atletas. Sendo assim, estão à disposição de Tite.

A Raposa busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite é lanterna no torneio, com apenas um ponto somado, no empate em 2 a 2 contra o Mirassol na última rodada. Antes, o Cabuloso foi goleado por 4 a 0 pelo Botafogo e derrotado pelo Coritiba no Mineirão por 2 a 1.

No entanto, pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tem obtido resultados melhores. A equipe venceu seus últimos três jogos pela competição. No último fim de semana, bateu o Pouso Alegre por 2 a 1 pelo primeiro jogo da semifinal.

Com essas peças à disposição, Tite escalou o Cabuloso com: Cássio; William, Fabricio Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge.

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Corinthians

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X CORINTHIANS
CAMPEONATO BRASILEIRO - 4ª RODADA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 25 de fevereiro, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

