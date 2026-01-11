menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Ex-Cruzeiro, Bolasie é anunciado por time da Série A

Atacante irá para seu terceiro clube desde que chegou ao Brasil

61fec6c3-2c1e-4d7d-a063-f57c26f24b96_Foto-Caio-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Caio Gonçalves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/01/2026
15:14
Bolasie (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraBolasie terminou a passagem no Cruzeiro com 4 gols e 3 assistências (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Uma das grandes figuras do futebol brasileiro nos últimos anos, o atacante Yannick Bolasie foi anunciado, neste domingo (11), pela Chapecoense. Este é o terceiro clube do jogador de 36 anos desde que chegou ao Brasil.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️CBF define horário da Supercopa Rei entre Corinthians e Flamengo

Bolasie construiu a maior parte da carreira na Premier League, acumulando passagens pelo Everton, Aston Villa e Crystal Palace. Além disso, o jogador também vestiu a camisa do Sporting, de Portugal. Mas a história do atacante se encontra com o Brasil em 2024, quando o atleta assinou com o Criciúma, para a disputa do Brasileirão.

Apesar das 12 participações em gol de Bolasie, o Criciúma caiu para a segunda divisão novamente. Após a queda, o atacante decidiu não renovar seu contrato com a equipe e se transferiu para o Cruzeiro. No clube mineiro, entretanto, o jogador não teve tantas oportunidades em um bom ano da equipe então comandada por Leonardo Jardim.

continua após a publicidade
Bolasie fez o gol de empate do Cruzeiro contra o Palestino (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Bolasie fez o gol de empate do Cruzeiro contra o Palestino (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bolasie chega à Chapecoense com a missão de ajudar a equipe catarinense a permanecer na Série A. Depois de quatro anos longe da elite do futebol brasileiro, o time aposta na mescla entre jogadores jovens e outros experientes para permanecer na primeira divisão.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias