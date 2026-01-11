Ex-Cruzeiro, Bolasie é anunciado por time da Série A
Atacante irá para seu terceiro clube desde que chegou ao Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
Uma das grandes figuras do futebol brasileiro nos últimos anos, o atacante Yannick Bolasie foi anunciado, neste domingo (11), pela Chapecoense. Este é o terceiro clube do jogador de 36 anos desde que chegou ao Brasil.
Relacionadas
➡️CBF define horário da Supercopa Rei entre Corinthians e Flamengo
Bolasie construiu a maior parte da carreira na Premier League, acumulando passagens pelo Everton, Aston Villa e Crystal Palace. Além disso, o jogador também vestiu a camisa do Sporting, de Portugal. Mas a história do atacante se encontra com o Brasil em 2024, quando o atleta assinou com o Criciúma, para a disputa do Brasileirão.
Apesar das 12 participações em gol de Bolasie, o Criciúma caiu para a segunda divisão novamente. Após a queda, o atacante decidiu não renovar seu contrato com a equipe e se transferiu para o Cruzeiro. No clube mineiro, entretanto, o jogador não teve tantas oportunidades em um bom ano da equipe então comandada por Leonardo Jardim.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Bolasie chega à Chapecoense com a missão de ajudar a equipe catarinense a permanecer na Série A. Depois de quatro anos longe da elite do futebol brasileiro, o time aposta na mescla entre jogadores jovens e outros experientes para permanecer na primeira divisão.
- Matéria
- Mais Notícias