AO VIVO: primeiro tempo de Internacional x Coritiba fica empatado
As equipes se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro
Internacional e Coritiba se enfrentam na noite desta terça-feira (3), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo realizado no Beira-Rio é direto na briga contra o rebaixamento. Nos primeiros 45 minutos, houve muita briga e pouca criatividade.
Antes do início da partida, o Coxa estava na 11ª posição, com 42 pontos, seis na frente do Corinthians, primeiro time do Z4. Enquanto isso, o Colorado somava 35, a dois do rival, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.
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Internacional 0 x 0 Coritiba
2T - 18' Inter ataca em velocidade com Carbonero, mas Bruno Gomes erra cruzamento
2T - 17' Bruno Melo sofre falta no campo de defesa
2T - 16' PEDRO MORISCO
Carbonero recebe na área, corta para dentro e chuta forte, mas arqueiro do Coxa faz ótima defesa
2T - 15' Pedro Rocha afasta cobrança de escanteio
2T - 14' Inter avança pela direita com Vitinho, que tenta cruzamento que é afastado pela defesa
2T - 12' Cartão amarelo para Fonseca, do Coxa
2T - 12' Carbonero avança pela esquerda, mas não consegue dominar a bola
2T - 12' SUBSTITUIÇÃO NO COXA
ENTRA MOLEDO E SAI JACY
2T - 11' Moledo vem para o lugar do defensor
2T - 10' Pedro Rocha é lançado, mas defesa gaúcha chega antes. Jacy cai no chão com dores novamente e pede substituição
2T - 9' Vitinho avança pela direita, mas chuta na defesa. Jacy cai no chão com dores no joelho novamente
2T - 8' Bruno Gomes arrisca de longe, mas isola
2T - 7' Novo escanteio para o Inter
2T - 6' Alerrandro vence duelo, chuta forte, mas Morisco faz boa defesa
2T - 5' Vitinho avança pela direita chuta na marcação
2T - 4' Carbonero perde a bola no ataque e faz falta
2T - 3' Bruno Gomes avança pela esquerda, não decide e acaba desarmado
2T - 2' Breno Lopes avança pela direita, mas a defesa colorada afasta o perigo
BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO
FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO BEIRA-RIO
1T - 51' Inter tenta mais uma ofensiva, mas para na defesa coxa branca
1T - 50' Jacy faz corte limpo e lança Josué, que é parado com falta por Aguirre
1T - 49' Josué cobra rasteiro e defesa do Inter afasta o perigo
1T - 48' Tinga arrisca de fora da área, mas bola para na defesa
1T - 47' Josué afasta o perigo
1T - 46' Mais um escanteio para o Internacional
1T - 45' Bruno Gomes e Pedro Rocha se estranham fora do lance
1T - 44' Coxa afasta cobrança de escanteio do Colorado
1T - 43' Pela direita, Vitinho cruza para Thiago Maia, que chuta com o pé esquerdo, mas a bola bate na defesa.
1T - 43' Sete minutos de acréscimos
1T - 43' Matheus Bahia tenta cruzamento pela esquerda, mas isola
1T - 42' Tinga erra lateral e Inter recupera a posse no campo de ataque
1T - 41' Bola sai pela linha de fundo e clima esquenta novamente entre os jogadores
1T - 40' Falta de Mercado em Josué
1T - 39' Inter não consegue sair do campo de defesa
1T - 36' SUBIU A BANDEIRA
Após saída errada do Colorado, Breno Lopes recebeu livre e fez o gol na saída do goleiro, mas estava em posição de impedimento
1T - 36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA
1T - 34' Após sobra, Aguirre alça bola na área, mas ela sai pela linha de fundo
1T - 34' Escanteio para o Internacional
1T - 33' PEDRO MORISCO
Arqueiro salva o Coritiba em cabeceio forte de Matheus Bahia dentro da pequena área
1T - 32' Internacional alça bola na área, mas Morisco afasta o perigo
1T - 31' Jacy pede substituição
1T - 30' Jacy sente o joelho direito
1T - 29' Cóser faz falta em Vitinho e recebe cartão amarelo
1T - 28' Defesa do Coritiba quase se complica, mas consegue sair da pressão do Inter
1T - 26' Matheus Bahia levanta bola na área, mas defesa alviverde afasta
1T - 24' Tinga recebe, avança, mas faz falta em Vitinho
1T - 23' Coritiba avança pela direita com Breno Lopes, que cruza, mas defesa colorada afasta e puxa contra-ataque, que para na defesa paranense
1T - 22' Juninho cabeceia cobrança, mas Morisco faz defesa tranquila
1T - 22' Bola fica com Bruno Gomes que atrasa para Aguirre cruzar. Escanteio para o Inter
1T - 21' Falta pra o Inter na intermediária
1T - 20' Kauan Jesus faz defesa segura em bola levantada na área
1T - 19' Thiago Santos e Bruno Gomes se enroscam antes de cobrança
1T - 17' Coxa troca passes na intermediária e Vitinho faz falta em Thiago Santos, e recebe cartão amarelo
1T - 16' Coritiba faz bela jogada pela direita, Pedro Rocha recebe na área, mas chuta fraco para defesa de Kauan
1T - 14' Inter troca passes enquanto Coxa se mantém bem postado na defesa
1T - 13' Defesa do Coxa afasta perigo no escanteio e Matheus Bahia fura na intermediária
1T - 12' Cobrança passa pela área, Carbonero tenta finalizar, mas para na defesa e é escanteio para o Inter
1T - 11' Pedro Rocha faz falta na lateral direita. Vem bola na área
1T - 10' Inter busca lançamento, mas para na defesa do Coxa
1T - 8' Internacional troca passes no meio do campo
1T - 6' Josué tenta surpreender goleiro colorado, mas erra o alvo
1T - 5' Josué cobra baixo e Inter corta
1T - 5' Aguirre faz falta dura em Jacy
1T - 3' - Bate boca entre Mercado e Cóser
1T - 2' - Inter chega com perigo com Carbonero, que chuta com a direita para fora
1T - 1' - Impedimento no primeiro ataque do Coxa
1T - 00' - BOLA ROLANDO!!
PRÉ-JOGO
1 minuto de silêncio em homenagem ao jornalista Guerrinha, falecido na última semana
Tudo pronto para o início do jogo no Beira-Rio. Sorteio fez com que as equipes trocassem de lado no campo
No duelo entre as equipes pelo primeiro turno, o placar ficou empatado em 2 a 2 no Couto Pereira. Moleto e Lavega marcaram para o Coxa e Torres e Borré para o Colorado
No último duelo entre as equipes no Beira-Rio os paranaenses levaram a melhor, vencendo por 4 a 3.
Escalação do Internacional
Escalação do Coritiba
Confira a arbitragem e as escalações de Internacional x Coritiba
INTERNACIONAL X CORITIBA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 34ª RODADA
📆 Data e horário: terça-feira, 3 de Novembro às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Beira Rio, Porto Alegre
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Acacio Menezes Leao (PA)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Escalações
Internacional (Técnico: Eduardo Baptista)
Kauan Kesus; Bruno Gomes, Mercado, Juninho, Aguirre; Villagra, Thiago Maia, Matheus Bahia; Carbonero, Vitinho, Alerrandro
Coritiba (Gulia Bossle)
Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy, Bruno Melo, Thiago Santos; Sebas Gómez, Nicolás Fonseca, Josué, Breno Lopes, Pedro Rocha.
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