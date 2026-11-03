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AO VIVO: primeiro tempo de Internacional x Coritiba fica empatado

As equipes se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 21:15
Atualizado há 0 minutos
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Torcida do Internacional no Beira-Rio, com torcedores de vermelho e faixa com 'Somos o décimo segundo jogador'.
Torcida do Internacional no Beira-Rio (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Internacional e Coritiba se enfrentam na noite desta terça-feira (3), às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo realizado no Beira-Rio é direto na briga contra o rebaixamento. Nos primeiros 45 minutos, houve muita briga e pouca criatividade.

Antes do início da partida, o Coxa estava na 11ª posição, com 42 pontos, seis na frente do Corinthians, primeiro time do Z4. Enquanto isso, o Colorado somava 35, a dois do rival, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

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Lance a Lance!
Internacional 0 x 0 Coritiba

2T - 18' Inter ataca em velocidade com Carbonero, mas Bruno Gomes erra cruzamento

2T - 17' Bruno Melo sofre falta no campo de defesa

2T - 16' PEDRO MORISCO
Carbonero recebe na área, corta para dentro e chuta forte, mas arqueiro do Coxa faz ótima defesa

2T - 15' Pedro Rocha afasta cobrança de escanteio

2T - 14' Inter avança pela direita com Vitinho, que tenta cruzamento que é afastado pela defesa

2T - 12' Cartão amarelo para Fonseca, do Coxa

2T - 12' Carbonero avança pela esquerda, mas não consegue dominar a bola

2T - 12' SUBSTITUIÇÃO NO COXA
ENTRA MOLEDO E SAI JACY

2T - 11' Moledo vem para o lugar do defensor

2T - 10' Pedro Rocha é lançado, mas defesa gaúcha chega antes. Jacy cai no chão com dores novamente e pede substituição

2T - 9' Vitinho avança pela direita, mas chuta na defesa. Jacy cai no chão com dores no joelho novamente

2T - 8' Bruno Gomes arrisca de longe, mas isola

2T - 7' Novo escanteio para o Inter

2T - 6' Alerrandro vence duelo, chuta forte, mas Morisco faz boa defesa

2T - 5' Vitinho avança pela direita chuta na marcação

2T - 4' Carbonero perde a bola no ataque e faz falta

2T - 3' Bruno Gomes avança pela esquerda, não decide e acaba desarmado

2T - 2' Breno Lopes avança pela direita, mas a defesa colorada afasta o perigo

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO

FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO BEIRA-RIO

1T - 51' Inter tenta mais uma ofensiva, mas para na defesa coxa branca

1T - 50' Jacy faz corte limpo e lança Josué, que é parado com falta por Aguirre

1T - 49' Josué cobra rasteiro e defesa do Inter afasta o perigo

1T - 48' Tinga arrisca de fora da área, mas bola para na defesa

1T - 47' Josué afasta o perigo

1T - 46' Mais um escanteio para o Internacional

1T - 45' Bruno Gomes e Pedro Rocha se estranham fora do lance

1T - 44' Coxa afasta cobrança de escanteio do Colorado

1T - 43' Pela direita, Vitinho cruza para Thiago Maia, que chuta com o pé esquerdo, mas a bola bate na defesa.

1T - 43' Sete minutos de acréscimos

1T - 43' Matheus Bahia tenta cruzamento pela esquerda, mas isola

1T - 42' Tinga erra lateral e Inter recupera a posse no campo de ataque

1T - 41' Bola sai pela linha de fundo e clima esquenta novamente entre os jogadores

1T - 40' Falta de Mercado em Josué

1T - 39' Inter não consegue sair do campo de defesa

1T - 36' SUBIU A BANDEIRA
Após saída errada do Colorado, Breno Lopes recebeu livre e fez o gol na saída do goleiro, mas estava em posição de impedimento

1T - 36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA

1T - 34' Após sobra, Aguirre alça bola na área, mas ela sai pela linha de fundo

1T - 34' Escanteio para o Internacional

1T - 33' PEDRO MORISCO
Arqueiro salva o Coritiba em cabeceio forte de Matheus Bahia dentro da pequena área

1T - 32' Internacional alça bola na área, mas Morisco afasta o perigo

1T - 31' Jacy pede substituição

1T - 30' Jacy sente o joelho direito

1T - 29' Cóser faz falta em Vitinho e recebe cartão amarelo

1T - 28' Defesa do Coritiba quase se complica, mas consegue sair da pressão do Inter

1T - 26' Matheus Bahia levanta bola na área, mas defesa alviverde afasta

1T - 24' Tinga recebe, avança, mas faz falta em Vitinho

1T - 23' Coritiba avança pela direita com Breno Lopes, que cruza, mas defesa colorada afasta e puxa contra-ataque, que para na defesa paranense

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1T - 22' Juninho cabeceia cobrança, mas Morisco faz defesa tranquila

1T - 22' Bola fica com Bruno Gomes que atrasa para Aguirre cruzar. Escanteio para o Inter

1T - 21' Falta pra o Inter na intermediária

1T - 20' Kauan Jesus faz defesa segura em bola levantada na área

1T - 19' Thiago Santos e Bruno Gomes se enroscam antes de cobrança

1T - 17' Coxa troca passes na intermediária e Vitinho faz falta em Thiago Santos, e recebe cartão amarelo

1T - 16' Coritiba faz bela jogada pela direita, Pedro Rocha recebe na área, mas chuta fraco para defesa de Kauan

1T - 14' Inter troca passes enquanto Coxa se mantém bem postado na defesa

1T - 13' Defesa do Coxa afasta perigo no escanteio e Matheus Bahia fura na intermediária

1T - 12' Cobrança passa pela área, Carbonero tenta finalizar, mas para na defesa e é escanteio para o Inter

1T - 11' Pedro Rocha faz falta na lateral direita. Vem bola na área

1T - 10' Inter busca lançamento, mas para na defesa do Coxa

1T - 8' Internacional troca passes no meio do campo

1T - 6' Josué tenta surpreender goleiro colorado, mas erra o alvo

1T - 5' Josué cobra baixo e Inter corta

1T - 5' Aguirre faz falta dura em Jacy

1T - 3' - Bate boca entre Mercado e Cóser

1T - 2' - Inter chega com perigo com Carbonero, que chuta com a direita para fora

1T - 1' - Impedimento no primeiro ataque do Coxa

1T - 00' - BOLA ROLANDO!!

PRÉ-JOGO

1 minuto de silêncio em homenagem ao jornalista Guerrinha, falecido na última semana

Tudo pronto para o início do jogo no Beira-Rio. Sorteio fez com que as equipes trocassem de lado no campo

No duelo entre as equipes pelo primeiro turno, o placar ficou empatado em 2 a 2 no Couto Pereira. Moleto e Lavega marcaram para o Coxa e Torres e Borré para o Colorado

No último duelo entre as equipes no Beira-Rio os paranaenses levaram a melhor, vencendo por 4 a 3.

Escalação do Internacional

Escalação do Internacional contra o Coritiba, com técnico Eduardo Baptista, no Beira-Rio.
Escalação Internacional contra o Coritiba

Escalação do Coritiba

Escalação do Coritiba x Internacional, titulares: Pedro Morisco, Tinga, Tiago Coser, Jacy, Bruno Melo; técnico Guila Bossle.
Escalação do Coritiba

Confira a arbitragem e as escalações de Internacional x Coritiba

INTERNACIONAL X CORITIBA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 34ª RODADA
📆 Data e horário: terça-feira, 3 de Novembro às 21h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Beira Rio, Porto Alegre
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Acacio Menezes Leao (PA)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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 Escalações

Internacional (Técnico: Eduardo Baptista)
Kauan Kesus; Bruno Gomes, Mercado, Juninho, Aguirre; Villagra, Thiago Maia, Matheus Bahia; Carbonero, Vitinho, Alerrandro

Coritiba (Gulia Bossle)
Pedro Morisco; Tinga, Tiago Cóser, Jacy, Bruno Melo, Thiago Santos; Sebas Gómez, Nicolás Fonseca, Josué, Breno Lopes, Pedro Rocha.

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