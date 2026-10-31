Coritiba x Vitória: onde assistir, horário e escalações

O Coritiba recebe o Vitória neste sábado (31), às 16h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, em confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes entram em campo sob enorme pressão para reagir no torneio após tropeços na rodada passada: os donos da casa foram derrotados pelo Grêmio por 1 a 0 em seus domínios, enquanto o Rubro-Negro baiano ficou no empate em 1 a 1 no clássico contra o Athletico-PR. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view).

O duelo promove um confronto direto dramático na tabela de classificação. Vivendo grave crise e vindo de sete rodadas sem vencer, o Coritiba ocupa a 12ª colocação com 39 pontos — revés recente que culminou na demissão do técnico Fernando Seabra, deixando a equipe interinamente sem treinador definido. Logo atrás, na 14ª posição com 38 pontos, o Vitória tenta pontuar fora de casa para ultrapassar o rival e se distanciar da incômoda zona de rebaixamento nesta reta final de competição.

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Fernando Seabra foi demitido após a derrota para o Grêmio (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Como chegam as equipes

As duas equipes voltam a se encontrar após a goleada do Vitória por 4 a 1 no primeiro turno, no Barradão. No histórico geral da rivalidade, o Coritiba mantém ligeira vantagem: são 16 vitórias do Coxa contra 15 do Leão em 42 jogos. No entanto, o recorte estrito do Brasileirão Série A favorece os baianos, com 11 triunfos do Vitória, sete empates e dez vitórias do Coritiba em 28 partidas. A força do Couto Pereira se sobressai no retrospecto, onde o time paranaense soma 13 vitórias em 22 duelos contra apenas dois dos visitantes.

O Coritiba tenta se apegar ao retorno do zagueiro Thiago Santos, após suspensão, para arrumar a casa e encerrar a incômoda sequência de sete jogos sem vencer e 12 partidas consecutivas sofrendo gols no geral. Jogando em seus domínios, a equipe vem de quatro jogos sem vitória e sofreu gols nas últimas 11 apresentações. Para o confronto, a única baixa confirmada segue sendo o atacante Lucas Ronier, entregue ao departamento médico com lesão no ligamento cruzado.

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O Vitória busca aproveitar a crise do rival para somar pontos fora de casa, condição em que enfrenta jejum de nove jogos sem vencer e apenas um triunfo nos últimos 11 compromissos. O técnico Jair Ventura — que tem retrospecto favorável contra o Coxa (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas em oito jogos) — ganha os retornos importantes do artilheiro Renê e do meia Baralhas. Por outro lado, lida com uma extensa lista de desfalques: Jamerson (por força contratual de empréstimo), Luan Cândido e Marinho (suspensos), além de Dudu, Ramon, Nathan Mendes, Edu, Camutanga e Fabiano Souza no departamento médico, enquanto Cacá e Mateus Silva surgem como dúvidas.

Onde assistir

Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)

📅 Data: 31 de Outubro de 2026

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba, Paraná

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo COR VIT 33ª rodada Brasileirão Data e Hora 31/10/2026, 16:00 Local Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba, Paraná Árbitro Onde assistir Não definido

Escalações prováveis

Coritiba

Técnico: Fernando Seabra

Pedro Morisco; Bruno Melo, F. Bustos, Tiago Cóser e Tinga; S. Gómez, N. Fonseca e Josué; Paulo Roberto, J. Lavega e Pedro Rocha.

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Vitória

Técnico: Jair Ventura

Lucas Arcanjo; Jamerson, Luan Cândido, E. Brítez e Mateus Silva; D. Tarzia, Caíque Gonçalves e E. Martínez; Matheuzinho, Erick e Renato Kayzer.