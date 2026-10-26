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Coritiba x Grêmio: veja as chances de rebaixamento atualizadas no Brasileirão

Grêmio tem 81,3% de risco de queda para a Série B, enquanto o Coritiba registra 1,9%

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 10:00
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Jogador do Grêmio chuta a bola em duelo Grêmio x Coritiba
Coritiba e Grêmio se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão (Foto: Divulgação/Grêmio)

Coritiba e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 19h30, no Couto Pereira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo importante na luta contra o rebaixamento. Enquanto o time paranaense ocupa a 12ª colocação, com 39 pontos, a equipe gaúcha aparece na 18ª posição, com 31, e está entre os clubes com maior probabilidade de queda para a Série B, segundo projeção do projeto Probabilidades no Futebol, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

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De acordo com o levantamento, o Grêmio tem 81,3% de chances de rebaixamento, a terceira maior probabilidade entre os clubes analisados. O Coritiba, por sua vez, apresenta um cenário mais favorável: o risco de queda é de 1,9%. A Chapecoense lidera a projeção, com 99,96%, seguida pelo Remo, com 99,45%.

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Quais times têm mais chances de rebaixamento no Brasileirão 2026?

A Chapecoense aparece com o maior risco de rebaixamento, com 99,96% de probabilidade de terminar o campeonato entre os quatro últimos colocados. O Remo vem logo atrás, com 99,45%.

O Grêmio também vive uma situação delicada, com 81,3% de chances de disputar a Série B em 2027. O Corinthians, com 62,3%, completa o grupo dos quatro clubes mais ameaçados na projeção.

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Na sequência, aparecem Internacional, com 32,4%, e Mirassol, com 12,2%. Vitória e Vasco têm probabilidades de queda de 5% e 3,1%, respectivamente. Já Botafogo e Coritiba registram 2,1% e 1,9%.

Confira as probabilidades de rebaixamento:

ClubeChance de rebaixamento

Chapecoense

99,96%

Remo

99,45%

Grêmio

81,3%

Corinthians

62,3%

Internacional

32,4%

Mirassol

12,2%

Vitória

5,0%

Vasco

3,1%

Botafogo

2,1%

Coritiba

1,9%

Bragantino

0,20%

São Paulo

0,007%

Coritiba e Grêmio vivem situações diferentes

Apesar de estarem em lados distintos da tabela, Coritiba e Grêmio chegam ao confronto com números que ajudam a explicar o cenário de cada equipe. O Coxa soma 39 pontos e ocupa a 12ª colocação, enquanto o Tricolor gaúcho tem 31 pontos e está na zona de rebaixamento.

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O Coritiba, no entanto, enfrenta dificuldades defensivas. A equipe sofreu 49 gols em 31 partidas, a segunda pior marca do campeonato, atrás apenas da Chapecoense, que levou 63. Além disso, o time paranaense foi vazado nas últimas 11 partidas.

O Grêmio, por sua vez, apresenta problemas ofensivos. Após os jogos disputados no sábado (24), o clube passou a ter o segundo pior ataque do Brasileirão, com 34 gols marcados, à frente apenas da Chapecoense, que balançou as redes 32 vezes.

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