Coritiba x Grêmio: veja as chances de rebaixamento atualizadas no Brasileirão
Grêmio tem 81,3% de risco de queda para a Série B, enquanto o Coritiba registra 1,9%
Coritiba e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 19h30, no Couto Pereira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo importante na luta contra o rebaixamento. Enquanto o time paranaense ocupa a 12ª colocação, com 39 pontos, a equipe gaúcha aparece na 18ª posição, com 31, e está entre os clubes com maior probabilidade de queda para a Série B, segundo projeção do projeto Probabilidades no Futebol, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
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De acordo com o levantamento, o Grêmio tem 81,3% de chances de rebaixamento, a terceira maior probabilidade entre os clubes analisados. O Coritiba, por sua vez, apresenta um cenário mais favorável: o risco de queda é de 1,9%. A Chapecoense lidera a projeção, com 99,96%, seguida pelo Remo, com 99,45%.
Quais times têm mais chances de rebaixamento no Brasileirão 2026?
A Chapecoense aparece com o maior risco de rebaixamento, com 99,96% de probabilidade de terminar o campeonato entre os quatro últimos colocados. O Remo vem logo atrás, com 99,45%.
O Grêmio também vive uma situação delicada, com 81,3% de chances de disputar a Série B em 2027. O Corinthians, com 62,3%, completa o grupo dos quatro clubes mais ameaçados na projeção.
Na sequência, aparecem Internacional, com 32,4%, e Mirassol, com 12,2%. Vitória e Vasco têm probabilidades de queda de 5% e 3,1%, respectivamente. Já Botafogo e Coritiba registram 2,1% e 1,9%.
Confira as probabilidades de rebaixamento:
|Clube
|Chance de rebaixamento
Chapecoense
99,96%
Remo
99,45%
Grêmio
81,3%
Corinthians
62,3%
Internacional
32,4%
Mirassol
12,2%
Vitória
5,0%
Vasco
3,1%
Botafogo
2,1%
Coritiba
1,9%
Bragantino
0,20%
São Paulo
0,007%
Coritiba e Grêmio vivem situações diferentes
Apesar de estarem em lados distintos da tabela, Coritiba e Grêmio chegam ao confronto com números que ajudam a explicar o cenário de cada equipe. O Coxa soma 39 pontos e ocupa a 12ª colocação, enquanto o Tricolor gaúcho tem 31 pontos e está na zona de rebaixamento.
O Coritiba, no entanto, enfrenta dificuldades defensivas. A equipe sofreu 49 gols em 31 partidas, a segunda pior marca do campeonato, atrás apenas da Chapecoense, que levou 63. Além disso, o time paranaense foi vazado nas últimas 11 partidas.
O Grêmio, por sua vez, apresenta problemas ofensivos. Após os jogos disputados no sábado (24), o clube passou a ter o segundo pior ataque do Brasileirão, com 34 gols marcados, à frente apenas da Chapecoense, que balançou as redes 32 vezes.
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