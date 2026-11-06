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Rodrigo Moledo denuncia ameaças após pênalti contra o Internacional

Zagueiro assumiu responsabilidade pelo lance e pediu respeito aos familiares

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 18:25
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Rodrigo Moledo Coritiba
Rodrigo Moledo, zagueiro do Coritiba, denunciou ameaças à família após derrota para o Internacional (Foto: JP Pacheco / Coritiba)

O zagueiro Rodrigo Moledo, do Coritiba, se pronunciou após cometer o pênalti que resultou na derrota por 1 a 0 para o Internacional, na última terça-feira (3), no Beira-Rio, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Em uma publicação nas redes sociais, o defensor assumiu a responsabilidade pelo lance e denunciou que seus familiares passaram a receber ameaças depois da partida.

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Rodrigo Moledo Coritiba
Rodrigo Moledo, zagueiro do Coritiba, denunciou ameaças à família após derrota para o Internacional (Foto: Igor Barrankievicz)

Apontado como um dos responsáveis pelo resultado negativo, Moledo reconheceu que poderia ter tomado uma decisão diferente na jogada decisiva. O jogador também afirmou compreender a insatisfação dos torcedores, mas destacou que as críticas não podem ultrapassar os limites do futebol.

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— Ainda refletindo sobre o que aconteceu, gostaria de me dirigir aos meus companheiros de equipe, aos profissionais do clube e aos torcedores do Coritiba — iniciou o zagueiro.

Rodrigo Moledo publica reflexão após o jogo contra o Coritiba, assume responsabilidade e respeito à torcida.
Defensor assumiu responsabilidade pelo pênalti cometido na reta final da partida (Foto: Reprodução)

Na sequência, o defensor lamentou o erro cometido nos minutos finais do confronto e afirmou ser o principal afetado pela situação.

— Entendo a frustração de todos, mas não há ninguém mais frustrado com o que aconteceu do que eu. Sei da importância daquele lance, reconheço que poderia ter tomado uma decisão diferente e assumo integralmente minha responsabilidade pelo ocorrido — declarou.

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Rodrigo Moledo denuncia ameaças contra familiares

Além de comentar o desempenho dentro de campo, Rodrigo Moledo revelou uma situação que considera ainda mais grave. Segundo o zagueiro, integrantes de sua família passaram a ser ameaçados nas redes sociais após a derrota do Coritiba.

O jogador repudiou os ataques e pediu que seus familiares sejam preservados, ressaltando que nenhum erro cometido durante uma partida justifica esse tipo de comportamento.

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— Também preciso falar sobre algo que ultrapassa os limites do futebol. Minha família vem recebendo ameaças nas redes sociais, uma situação que não pode ser normalizada. Entendo as críticas e a frustração pelo resultado, mas nenhum erro dentro de campo justifica ameaças ou ataques aos familiares de um atleta. Peço respeito e que minha família seja preservada — afirmou.

A denúncia ganhou destaque em meio à repercussão do pênalti cometido pelo defensor. Apesar de reconhecer a responsabilidade pelo resultado, Moledo deixou claro que considera inaceitável que a insatisfação com seu desempenho se transforme em ataques pessoais.

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Zagueiro reforça compromisso com o Coritiba

Ao encerrar o pronunciamento, Moledo afirmou que continua abalado pelo episódio, mas garantiu que permanece comprometido com os objetivos do Coritiba na sequência do Campeonato Brasileiro.

— Sigo muito triste pelo que aconteceu, mas consciente da minha responsabilidade e, acima de tudo, ao lado dos meus companheiros e do clube, comprometido com os objetivos que temos pela frente — completou.

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A derrota por 1 a 0 para o Internacional aumentou a pressão sobre o Coritiba na competição. O pênalti cometido na reta final do confronto acabou sendo determinante para o resultado no Beira-Rio.

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