Coritiba depende de um empate para levar o tri da Série B após 15 anos

O Coritiba confirmou seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro no último final de semana após empatar sem gols com o Athletic, em casa. Frustrante por perder a chance de levantar a taça no Couto Pereira, a partida que marcou o retorno do clube à elite do futebol teve mais do mesmo: a melhor zaga do campeonato não sofreu gol pela 21ª vez em 37 rodadas da Série B.

Com o acesso garantido, o título segue em aberto para a última rodada, em disputa justamente com o arquirrival Athletico, com três pontos a menos. Principal pilar da campanha de acesso, a melhor defesa da competição com apenas 22 gols sofridos (média de 0,59) ganha ainda mais protagonismo: se completar mais um jogo sem ser vazada, diante do Amazonas, no domingo, o Coritiba garante o tricampeonato da Série B após 15 anos.

Referência e grande liderança da equipe, o zagueiro Maicon reforça o trabalho coletivo, passa confiança aos companheiros, mas sabe que a equipe não pode se limitar a defender o empate em Manaus.

- O trabalho coletivo é muito sólido, e por isso mantivemos essa regularidade na competição. O primeiro objetivo foi cumprido, estamos de volta à Série A. Mas o time quer mais, merece mais, e vamos buscar esse título. Time que quer ser campeão não pode depender do empate, tem que jogar pra vencer - revelou o jogador de 37 anos, e atleta da defesa que mais atuou nessa campanha, com 30 jogos.

Em 37 rodadas e apenas 22 gols sofridos, a defesa do Coxa sofreu 10 gols a menos que Criciúma e Novorizontino, que vem em seguida. Esta é a menor média entre todas as participações do clube na Série B neste formato, que acontece desde 2006. Até o momento, são 21 jogos sem sofrer nenhum gol. Ou seja, em 56,7% das partidas disputadas até agora, os paranaenses saíram intactos.

Multicampeão pelo Porto, onde conquistou 11 títulos em sete temporadas, Maicon também ergueu taças no Galatasaray-TUR e no Al Nassr-SAU, porém, o experiente zagueiro revelado pelo Cruzeiro e com boas passagens por São Paulo, Santos e Vasco nunca ganhou um título no Brasil.

- Quando o Coritiba me chamou, vi que havia uma oportunidade única de estar num projeto para devolver um clube gigante do nosso futebol ao seu devido lugar. Fico feliz de ter contribuído com o acesso, mas ainda nos falta uma última rodada e o objetivo final. Confio muito na nossa equipe e tenho certeza que vamos ser coroados - completou Maicon, que junto com seu companheiro Jacy e o goleiro Pedro Morisco, compõe o tripé que deu segurança ao time na campanha de acesso.