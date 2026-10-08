Zinho é duro ao comentar demissão de Diniz do Corinthians: 'Não acho'

O Corinthians demitiu Fernando Diniz na noite desta quarta-feira (7), após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, a sua sétima derrota seguida no Campeonato Brasileiro. A queda do treinador foi comentada pelo ex-jogador Zinho, atualmente comentarista do canal ESPN.

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— Infelizmente sobra para o treinador, mas eu não acho que o Fernando Diniz seja o culpado das sete derrotas consecutivas. Ele está junto com o grupo, também tem a parcela dele, mas eu coloco muito em cima dos jogadores também, que têm que assumir a sua responsabilidade. (...) E vou colocar uma parcela de culpa na torcida também, que fez questão de permanecer com o Memphis. Fez campanha, foi para as mídias sociais. Podem me xingar, né? Como vocês falam: 'Lava a sua boca para falar do Corinthians'. Não era para o Memphis ficar. O presidente do clube já tinha encerrado a negociação e a torcida pressionou. Então agora vai junto. O Memphis que perdeu pênalti, perdeu gol, não tá jogando nada...

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A passagem de Diniz pelo Corinthians

Fernando Diniz encerrou sua passagem pelo Corinthians após 33 partidas, com 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas. O treinador registrou 47% de aproveitamento durante seu trabalho à frente da equipe, que terminou sua passagem em um momento delicado na temporada, próxima da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Sob o comando de Diniz, o Corinthians marcou 36 gols e sofreu 32, encerrando o período com saldo positivo de quatro. Apesar do equilíbrio nos números, a sequência de resultados negativos aumentou a pressão sobre o treinador e culminou em sua demissão.

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