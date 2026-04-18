Vitória escala Cacá contra o Corinthians e terá de pagar multa contratual

O Vitória decidiu escalar o zagueiro Cacá para o confronto diante do Corinthians, que acontece logo mais, no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Cacá ainda pertence ao Corinthians e está emprestado ao Vitória. Para utilizá-lo na partida, o clube baiano terá de pagar a multa prevista em contrato no valor de R$ 1 milhão de reais.

Desde que chegou ao Vitória, Cacá disputou 10 partidas, todas como titular, e soma um gol, sem assistências. O zagueiro registra 89% de acerto nos passes, além de médias de 0,6 desarmes, 0,4 interceptações e 5,2 cortes por jogo, totalizando 6,9 ações defensivas por partida.

continua após a publicidade

➡️ O olhar humano de Diniz: como a formação em psicologia pode ajudar o Corinthians

Nos duelos, apresenta 40% de eficiência no geral e 45% pelo alto, com apenas 0,3 dribles sofridos por jogo. Também comete, em média, 0,5 faltas por partida e já recebeu 4 cartões amarelos. Sua nota média no Sofascore é 6,78.

Escalação do Vitória para enfrentar o Corinthians: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Gabriel Baralhas e Martínez; Matheuzinho, Erick e Renato Kayzer.

continua após a publicidade

No ano passado, Cacá disputou 31 partidas pelo Corinthians e chegou a ser titular sob o comando de Dorival Júnior. O defensor tem contrato com o clube até dezembro de 2028 e teve 90% dos direitos econômicos adquiridos por cerca de R$ 24 milhões.

Cacá chegou a ser incluído na lista para a partida contra o Flamengo, na final da Supercopa Rei, mas depois ficou fora do time na vitória por 3 a 0 sobre o Capivariano, mesmo com a equipe atuando praticamente completa de reservas.

Cacá ainda tem vínculo com o Corinthians (Foto: Everton Okubo/Agencia F8/Folhapress)

Cacá teve negociações em andamento recentemente

O Athletico-PR também demonstrou interesse recente na contratação em Cacá. Mesmo com pouco espaço no elenco do técnico Dorival Júnior, o Timão dificultou a saída do atleta.

No início de janeiro, o Lance! apurou que o Corinthians não liberou o zagueiro ao Furacão pois esperava receber uma oferta de venda ou, ao menos, um empréstimo remunerado.

Números em toda sua passagem pelo Timão

71 jogos (64 titular) 8 gols 1 assistência 91% acerto no passe 59% acerto no passe longo 1.0 desarmes por jogo 0.6 interceptações por jogo 4.0 cortes por jogo 3.8 duelos ganhos por jogo (59% eficiência) 2.1 duelos aéreos ganhos por jogo (62% eficiência) 16 cartões amarelos 1 cartão vermelho 3 erros defensivos graves Nota Sofascore 6.98

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Campeonato Paulista e Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.