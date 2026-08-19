Torcidas do Corinthians se unem por intervenção judicial: 'Socorro'
Protesto aconteceu na frente do Ministério Público de São Paulo e líderes de organizadas chegaram a conversar com promotores
Torcedores de seis organizadas do Corinthians realizaram, nesta quarta-feira (19), uma manifestação de apoio às investigações e pela intervenção judicial no clube. Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra estiveram na sede do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), na região da Sé, para pressionar o órgão.
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Durante o ato, os torcedores entoaram cânticos de protesto contra a atual gestão e defenderam a intervenção judicial no Corinthians.
"Vamos cruzar os braços com intervenção, é o time do povo e não pode ter ladrão"
"Olha que legal, os ratos vão sair com a intervenção judicial"
"Intervenção, ooooo, alô cambada de ratos, nós vamos te expulsar"
"Não é mole não, revela esses contratos para expulsar esses ladrão"
Durante a manifestação, líderes das organizadas entraram no Ministério Público para conversar com os promotores Luiz Ambra Neto e André Pascoal.
O principal objetivo do ato foi pressionar o Ministério Público, que investiga documentos e questões relacionadas ao ex-presidente do Corinthians. O clube soma quase R$ 3 bilhões em dívidas.
Outras manifestações estão marcadas
As torcidas também programaram uma mobilização para quinta-feira (20), dia do compromisso do Corinthians pela Libertadores. A intenção é apoiar os jogadores antes da partida, mas também realizar protestos nas arquibancadas.
A principal manifestação está prevista para sábado (22), em frente ao Parque São Jorge, a partir das 10h. As organizadas convocaram os torcedores para pedir mudanças no comando do clube e a saída de dirigentes que, na avaliação do grupo, prejudicam o Corinthians.
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