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Torcidas do Corinthians se unem por intervenção judicial: 'Socorro'

Protesto aconteceu na frente do Ministério Público de São Paulo e líderes de organizadas chegaram a conversar com promotores

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
19/08/2026 17:29
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Torcidas do Corinthians se unem por intervenção judicial
Torcidas do Corinthians se unem por intervenção judicial. (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Torcedores de seis organizadas do Corinthians realizaram, nesta quarta-feira (19), uma manifestação de apoio às investigações e pela intervenção judicial no clube. Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra estiveram na sede do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), na região da Sé, para pressionar o órgão.

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Durante o ato, os torcedores entoaram cânticos de protesto contra a atual gestão e defenderam a intervenção judicial no Corinthians.

"Vamos cruzar os braços com intervenção, é o time do povo e não pode ter ladrão"

"Olha que legal, os ratos vão sair com a intervenção judicial"

"Intervenção, ooooo, alô cambada de ratos, nós vamos te expulsar"

"Não é mole não, revela esses contratos para expulsar esses ladrão"

Durante a manifestação, líderes das organizadas entraram no Ministério Público para conversar com os promotores Luiz Ambra Neto e André Pascoal.

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O principal objetivo do ato foi pressionar o Ministério Público, que investiga documentos e questões relacionadas ao ex-presidente do Corinthians. O clube soma quase R$ 3 bilhões em dívidas.

Outras manifestações estão marcadas

As torcidas também programaram uma mobilização para quinta-feira (20), dia do compromisso do Corinthians pela Libertadores. A intenção é apoiar os jogadores antes da partida, mas também realizar protestos nas arquibancadas.

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A principal manifestação está prevista para sábado (22), em frente ao Parque São Jorge, a partir das 10h. As organizadas convocaram os torcedores para pedir mudanças no comando do clube e a saída de dirigentes que, na avaliação do grupo, prejudicam o Corinthians.

Manifestação da torcida do Corinthians no MP de São Paulo
Manifestação da torcida do Corinthians no MP de São Paulo. (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

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