Talles Magno opina sobre vaquinha do Corinthians

Talles Magno conversou com a reportagem do Lance! e comentou a iniciativa da torcida do Corinthians para pagar a dívida do clube com a Caixa por conta da Neo Química Arena. O jogador estava no jogo beneficente que promoveu com o goleiro Hugo Souza, neste sábado (14), em São João de Meriti, Rio de Janeiro.

- Eu acho que foi uma atitude incrível porque esse momento de alegria do nosso time o torcedor sempre quer estar mais perto, sempre querem fazer parte do Corinthians de qualquer maneira. Então eu acho que essa vaquinha porque 5, 10 reais, 100 reais, 200, eu acho que todo torcedor quer estar perto nesse momento e poder ajudar um pouco mais na história do clube - opinou Talles.

O atacante falou ainda sobre a diferença que faz jogar na Neo Química Arena, exaltando a torcida do Corinthians e a estrutura do estado.

Vaquinha do Corinthians

Os valores pagos para a amortização da dívida já superam os R$ 28 milhões. Os boletos são gerados diariamente, com exceção dos finais de semana, conforme o crescimento do saldo, e toda a quantia do pagamento provém da arrecadação das doações do financiamento coletivo.

Os débitos serão gerados até o final da campanha, em maio do próximo ano. O objetivo da vaquinha organizada pela Gaviões da Fiel é quitar R$ 700 milhões da dívida do clube alvinegro com o banco estatal.

A dívida refere-se ao financiamento do Corinthians com a Caixa Econômica Federal para a construção do estádio, cujas obras começaram em 2014. Inicialmente, o valor era de R$ 400 milhões, mas aumentou devido à soma de juros na operação. Em 17 dias de campanha, a campanha de financiamento coletivo arrecadou mais de R$ 30 milhões.

