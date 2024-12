Gesto de Rayssa Leal antes de título no Super Crown viraliza: ‘Muito Corinthians’

Tricampeã mundial de skate, Rayssa Leal viralizou nas redes sociais com um gesto durante a final deste domingo (15). No ginásio do Iberapuera, em São Paulo, a atleta imitou a comemoração do atacante Memphis Depay, do Corinthians, o que levou torcedores do clube paulista à loucura na web.

A final foi bem disputada entre as japonesas, mas na reta final, a disputa de título ficou entre Rayssa e a australiana Chloe Covell. Após receber um 9,1 somada a uma queda da adversária, a brasileira levou o título. Esta é a primeira vez que uma skatista garante três títulos na competição.

Veja os comentários nas redes sociais: