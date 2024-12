Disputa judicial com empresário de Yuri Alberto causa preocupação no Corinthians

A situação de Yuri Alberto segue causando preocupação nos bastidores do Corinthians. De acordo com o portal "Meu Timão", apesar de o atacante ter cravado sua permanência para a temporada de 2025, o clube enfrenta uma batalha judicial com André Cury, que é empresário do jogador.

Os dirigentes do Corinthians entendem que André Cury pode pressionar a saída de Yuri Alberto do elenco, mesmo que o jogador tenha contrato válido até dezembro de 2027. No fim do Brasileirão, inclusive, havia dúvida da permanência do atacante na equipe.

Após um início ruim, Yuri Alberto finalizou a temporada como artilheiro do Corinthians e do Brasil com 31 gols marcados. Além disso, foi o maior goleador do Brasileirão ao lado de Alerrando, do Vitória, ao balançar as redes adversárias em 15 oportunidades.

André Cury x Corinthians: relembre a disputa judicial

O empresário André Cury entrou na Justiça com uma ação solicitando a interrupção de uma ferramenta usada pelo clube para organizar o pagamento de suas dívidas, o RCE. Ele também acusou o Corinthians de fraude envolvendo a Caixa Econômica Federal.

A defesa do agente afirmava que o Timão tem cedido valores recebidos desde 2022 a terceiros como parte de acordos financeiros. Um deles seria a Caixa. Esses valores incluem premiações, bilheterias, direito de transmissão.

Por meio da empresa Link Assessoria Esportiva e Propaganda LTDA, André Curry é um dos principais cobradores do Corinthians na Justiça, com pouco mais de R$ 30 milhões executados.

Yuri Alberto no Corinthians

