Presidente do Corinthians revela detalhes da contratação de Memphis

Um dos principais responsáveis por trazer Memphis Depay ao Corinthians, Augusto Melo revelou alguns detalhes das negociações com o atacante holandês, que assinou ainda em setembro contrato válido com o clube até julho de 2026.

continua após a publicidade

+ Corinthians não atingirá meta de arrecadação se média de doações da vaquinha for mantida

Na visão do presidente e dos membros do departamento de futebol, Memphis não teria dificuldades para se adaptar ao futebol brasileiro, desde que recuperasse a forma física ideal, algo essencial para o Corinthians, que lutava contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

- Analisamos muito o ser humano, o profissionalismo, o desempenho dele. A gente não tinha dúvida que ele ia se adaptar muito rápido. Claro, até mais rápido do que nós imaginávamos. É um cara que não tem diferença, não é melhor nem pior que ninguém - afirmou o presidente em entrevista ao "Uol".

continua após a publicidade

Ao todo, o atacante holandês precisou de pouco menos de duas semanas para estar à disposição da comissão técnica e realizou sua estreia no dia 21 de setembro, na vitória por 3 a 0 contra o Atlético-GO, na Neo Química Arena. Na ocasião, ele permaneceu em campo por 23 minutos e finalizou duas vezes a gol - uma delas no alvo.

Após a derrota no clássico contra o São Paulo, Memphis foi titular nas últimas onze partidas do Corinthians na temporada. Nesse período, ele marcou sete gols, deu quatro assistências e teve papel fundamental na recuperação da equipe no Brasileirão, o que garantiu vaga na Copa do Brasil e na pré-Libertadores em 2025.

continua após a publicidade

Memphis, atacante do Corinthians, comemora gol contra o Bahia (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Augusto banca permanência de Memphis

O bom rendimento de Memphis na reta final da temporada, aliado à exposição midiática do jogador, pode atrair sondagens de clubes do futebol europeu. Augusto Melo, no entanto, afirma que, além de estar entrosado com o elenco e adaptado ao país, o atacante possui uma multa rescisória elevada. Entretanto, o valor não foi revelado pelo mandatário.

- O Corinthians é isso, a gente vai ter risco todo dia. Mas o bom é que hoje aqui é profissionalismo e os valores de multa são altos - explicou.

Antes de desembarcar no Brasil, Memphis defendeu os seguintes clubes: PSV, da Holanda; Manchester United, da Inglaterra; Lyon, da França; e Barcelona e Atlético de Madrid, ambos da Espanha.