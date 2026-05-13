O que o Corinthians alega sobre o polêmico uniforme cinza de Hugo Souza

O Corinthians foi denunciado, nesta terça-feira (13), no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por três ações ocorridas no clássico contra o São Paulo. Uma das denúncias, no entanto, levantou curiosidade: o uniforme utilizado pelo goleiro Hugo Souza. O caso causou chateação interna no clube.

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No artigo 191, o Corinthians foi enquadrado por "deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento de regulamento, geral ou especial, da competição" e pode receber multa de R$ 100 a R$ 100 mil após Hugo Souza utilizar camisa, shorts e meiões na cor cinza, e não laranja.

Segundo Anderson Daronco (RS), árbitro responsável pela partida, o uniforme cinza não estava previamente definido pelo departamento de competições.

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— Relato que o SC Corinthians não utilizou o uniforme de goleiros previamente definido pelo departamento de competições, na cor laranja, utilizando a cor cinza no referido jogo — disse Daronco.

Hugo Souza usou uniforme cinza contra o São Paulo (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)

Corinthians: autorização verbal e insatisfação nos bastidores

O Lance! apurou que o Corinthians tentou realizar a alteração do uniforme de goleiro no sistema da CBF antes da partida, mas não conseguiu concluir o procedimento por conta de uma indisponibilidade na plataforma. Segundo relato ouvido pela reportagem, o clube entrou em contato com um responsável da entidade para informar o problema e recebeu a orientação de apresentar a mudança diretamente à arbitragem no dia do jogo.

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Ainda de acordo com a fonte, o Corinthians levou ao árbitro as duas opções de uniforme para os goleiros: o modelo laranja, previamente cadastrado pelo departamento de competições, e o cinza, utilizado na partida. Após a apresentação, o árbitro teria autorizado verbalmente o uso da camisa cinza para o confronto.

O clube, porém, ficou surpreso ao ver o episódio registrado posteriormente na súmula da partida. A avaliação interna é de que houve falha em dois momentos: primeiro, pela impossibilidade de alterar o uniforme no sistema da CBF, e depois pela decisão da arbitragem de permitir o uso da camisa cinza antes do jogo e, posteriormente, relatar o caso no documento oficial.

Pessoas ouvidas pela reportagem afirmaram que o Corinthians recebeu a situação com incômodo e considera contraditória a condução do episódio. A sensação no clube é de insatisfação pela autorização concedida verbalmente no pré-jogo ter sido transformada, depois, em motivo para denúncia no STJD.

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