Filho de 11 anos do zagueiro Gustavo Henrique assina com o Corinthians
Garoto teve nome registrado no BID da CBF e firmou vínculo com o clube
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Bernardo Henrique, filho do zagueiro Gustavo Henrique, assinou seu primeiro contrato com o Corinthians. O garoto de 11 anos, nascido em 2015, assinou vínculo de iniciação desportiva com o clube paulista.
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Segundo registro no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, o contrato de Bernardo Henrique com o Corinthians é válido até o fim de 2026.
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Nas redes sociais, o zagueiro Gustavo Henrique havia comemorado, semanas antes, a assinatura do primeiro contrato do filho.
— Seu primeiro contrato assinado. Seu esforço, sua dedicação e a sua história começam a ser escritas. Que Deus te abençoe sempre, e estaremos juntos para te apoiar no seu sonho. Te amo, filho — disse Gustavo Henrique.
Bernardo foi destaque na apresentação de Gustavo Henrique
Durante a apresentação do zagueiro, em 2024, Bernardo Henrique chamou atenção ao responder perguntas da imprensa. À época, o garoto revelou ser torcedor do Corinthians.
— O Corinthians é um time grande. A família está feliz com a vinda do meu pai para cá, porque todo mundo é corintiano. A mamãe também — disse Bernardo.
Pelo Corinthians, o pai de Bernardo vive boa fase. Desde que chegou ao clube, Gustavo Henrique disputou 98 partidas, sendo 94 como titular, com 10 gols e três assistências.
Pelo Timão, Gustavo Henrique conquistou os títulos do Campeonato Paulista (2025), da Copa do Brasil (2025) e da Supercopa Rei (2026).
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