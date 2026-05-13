Filho de 11 anos do zagueiro Gustavo Henrique assina com o Corinthians

Bernardo Henrique, filho do zagueiro Gustavo Henrique, assinou seu primeiro contrato com o Corinthians. O garoto de 11 anos, nascido em 2015, assinou vínculo de iniciação desportiva com o clube paulista.

continua após a publicidade

Segundo registro no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, o contrato de Bernardo Henrique com o Corinthians é válido até o fim de 2026.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Nas redes sociais, o zagueiro Gustavo Henrique havia comemorado, semanas antes, a assinatura do primeiro contrato do filho.

— Seu primeiro contrato assinado. Seu esforço, sua dedicação e a sua história começam a ser escritas. Que Deus te abençoe sempre, e estaremos juntos para te apoiar no seu sonho. Te amo, filho — disse Gustavo Henrique.

Registro de Bernardo no BID (Foto: Reprodução/Instagram)

Bernardo foi destaque na apresentação de Gustavo Henrique

Durante a apresentação do zagueiro, em 2024, Bernardo Henrique chamou atenção ao responder perguntas da imprensa. À época, o garoto revelou ser torcedor do Corinthians.

continua após a publicidade

— O Corinthians é um time grande. A família está feliz com a vinda do meu pai para cá, porque todo mundo é corintiano. A mamãe também — disse Bernardo.

Bernardo já havia demonstrado carinho pelo Corinthians durante a apresentação do zagueiro em 2024 (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Pelo Corinthians, o pai de Bernardo vive boa fase. Desde que chegou ao clube, Gustavo Henrique disputou 98 partidas, sendo 94 como titular, com 10 gols e três assistências.

continua após a publicidade

Pelo Timão, Gustavo Henrique conquistou os títulos do Campeonato Paulista (2025), da Copa do Brasil (2025) e da Supercopa Rei (2026).

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.