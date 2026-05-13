O Corinthians encerrou, nesta quarta-feira (13), a preparação para o confronto diante do Barra-SC, que acontece nesta quinta-feira (14), às 19h30, na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil. O Timão conta com a vantagem construída na ida, quando venceu por 1 a 0 na Ressacada, em Florianópolis.

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A atividade começou na sala de preleção Flexform, onde o técnico Fernando Diniz exibiu vídeos com orientações sobre o adversário desta semana. Em seguida, o elenco realizou um trabalho de ativação física na academia antes de ir ao gramado para o aquecimento.

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No campo, Diniz comandou um treino tático e de bolas paradas ofensivas e defensivas, ajustando os últimos detalhes da equipe para o confronto decisivo.

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Para a partida, a tendência é de um time misto. O treinador deve poupar alguns dos principais titulares, como Matheus Bidu, Raniele e Rodrigo Garro. A informação foi inicialmente pelo Meu Timão.

Assim, o Corinthians deve ir a campo com: Hugo Souza; Pedro Milans, Gabriel Paulista, André Ramalho e Angileri; Allan, André, Breno Bidon (Dieguinho) e Zakaria Labyad; Kaio César e Pedro Raul.

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Cabe ressaltar que o técnico Fernando Diniz não conta com o zagueiro João Pedro Tchoca, que está em recuperação após cirurgia para correção de hérnia inguinal; Memphis Depay, que continua em fase de transição física; e Vitinho, com dores no quadril.

O meia-atacante Kayke, que sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito, e o lateral Hugo, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, também estão fora e devem demorar para retornar aos jogos.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians x Barra

No jogo de ida, a equipe venceu por 1 a 0, com gol de Jesse Lingard, e joga pelo empate para avançar de fase. Em caso de vitória do time catarinense por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

O Corinthians vem de vitória no Brasileirão, diante do São Paulo, em clássico pelo Campeonato Brasileiro. Já o Barra empatou em casa por 0 a 0 com o Caxias, pela Série C.

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