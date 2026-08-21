'Ridícula': Hugo Souza rebate nota do Rosario sobre caso de racismo Goleiro do Corinthians teve posicionamento firme ao falar do texto publicado pelo clube argentino após jogo de ida entre as equipes

Após a classificação do Corinthians diante do Rosario Central na Libertadores, na noite desta quinta-feira (20), o goleiro Hugo Souza rebateu uma nota oficial publicada pelo clube argentino que fala sobre o caso de racismo sofrido pelo jogador corintiano na última semana. O arqueiro foi firme em seu posicionamento e tratou a postura da equipe rival como "ridícula".

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Os atos racistas contra Hugo Souza aconteceram na partida de ida das oitavas de final entre as equipes, no estádio Gigante de Arroyito, em Rosario. Aos 21 minutos do segundo tempo, o jogo foi interrompido pelo árbitro Andrés Matonte, que fez sinal de protocolo antirracismo com os braços, apesar da partida não ter sido interrompida.

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Após a partida, Hugo já havia se posicionado, afirmando que ouviu xingamentos como "macaco" e "mono" não só no momento da paralisação, mas durante toda a partida. Nesta quinta-feira, após a classificação corintiana, criticou a postura do Rosario Central ao tentar contornar a situação dentro do Gigante de Arroyito.

- Com toda a sinceridade do mundo, fiquei com muita raiva, principalmente depois da nota. Um clube tão grande, com tamanha história no futebol, ter uma atitude tão pequena, tão ridícula como eles tiveram. Aquela nota foi ridícula. Mas eu acho que Deus é muito justo e vê tudo - afirmou Hugo, que também fez relação do tema com a classificação do Corinthians às quartas de final.

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- A classificação hoje, eu acho que não é só pelo que a gente fez no campo. Não estou dizendo que foi pelo que aconteceu comigo também, mas eu acredito muito na energia, em atrair coisas boas. Acredito muito que Deus é justo, e eu acho que essas coisas acontecem, e tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem uma certa colheita disso. Eu acho que essa classificação também pode ser por isso - completou.

Entenda a nota publicada pelo Rosario Central

Um dia após a partida, o Rosario Central publicou uma nota oficial e fez denúncias contra o comportamento da torcida brasileira no estádio, chegando a acusar os próprios torcedores do Corinthians de racismo. Foram citados "atos racistas, discriminatórios e provocativos", além de situações em que os brasileiros teriam rasgado notas de pesos argentinos, o que, segundo a equipe, seria um insulto e deboche ao país.

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No comunicado, o Rosario Central pôs em xeque as declarações de Hugo Souza. O clube solicitou à Conmebol uma investigação rigorosa e exigiu que a equipe de arbitragem apresente provas concretas sobre os supostos ataques racistas.

O Rosario sugeriu que o arqueiro corintiano utilizou o protocolo antirracismo como uma ferramenta para esfriar a partida em um momento de pressão do clube argentino em campo. Entretanto, a afirmação não condiz com a situação de expulsão de Allan no jogo. O meia do Corinthians recebeu o vermelho aos 34 minutos do segundo tempo, depois do lance de paralisação da arbitragem, que aconteceu 13 minutos antes.

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Hugo Souza comemora gol do Corinthians contra o Rosario na Libertadores. (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

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