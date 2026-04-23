Papo de Diniz com Memphis e baixas no CT: o treino do Corinthians

O Corinthians abriu o treino à imprensa na manhã desta quinta-feira (23), no CT Dr. Joaquim Grava. A equipe vem de vitória diante do Barra, na terça-feira (21), no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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Em relação aos atletas no departamento médico, o lateral Hugo, o zagueiro João Pedro Tchoca e o volante Charles realizaram trabalhos internos na academia. O volante André, com sintomas gripais, também ficou fora das atividades no campo e ainda não tem presença garantida na próxima rodada.

O atacante Gui Negão, que sofreu um estiramento durante treinos com a Seleção Sub-20, iniciou transição física. O atacante fez um trabalho separado dos demais atletas, mas foi a campo.

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No gramado, o técnico Fernando Diniz contou com jogadores das categorias de base para complementar o treino.

O Corinthians agora recebe o Vasco no próximo domingo (26), às 16h, inicialmente na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O local ainda pode ser alterado por conta de punição do STJD.

Corinthians trabalha de olho no Vasco da Gama (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/FolhaPress)

Memphis vai a campo e conversa com Diniz

Fernando Diniz chegou ao treino ao lado de Memphis, em conversa também com um fisioterapeuta do clube. Em determinado momento, o executivo de futebol Marcelo Paz e o gerente Júlio César se aproximaram do camisa 10.

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O dirigente revelou que o tema da conversa foi a recuperação do atleta, que sofreu um estiramento no músculo anterior da coxa direita na última partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

O Corinthians não confirma, mas a expectativa é contar com o camisa 10 no confronto diante do Peñarol, na próxima quinta-feira (30), pela terceira rodada da Libertadores. O jogador segue fazendo trabalho individualizado com a fisioterapia.

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