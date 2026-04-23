Papo de Diniz com Memphis e baixas no CT: o treino do Corinthians
Atividade teve a presença de atletas da base para suprir ausências
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians abriu o treino à imprensa na manhã desta quinta-feira (23), no CT Dr. Joaquim Grava. A equipe vem de vitória diante do Barra, na terça-feira (21), no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
Corinthians: Marcelo Paz elogia Cebolinha e analisa futuro do atacante do Flamengo
Corinthians
Corinthians contrata analista de mercado internacional ex-United e Chelsea
Corinthians
Com Diniz, Corinthians defende melhor série defensiva do ano; veja números
Corinthians
Em relação aos atletas no departamento médico, o lateral Hugo, o zagueiro João Pedro Tchoca e o volante Charles realizaram trabalhos internos na academia. O volante André, com sintomas gripais, também ficou fora das atividades no campo e ainda não tem presença garantida na próxima rodada.
O atacante Gui Negão, que sofreu um estiramento durante treinos com a Seleção Sub-20, iniciou transição física. O atacante fez um trabalho separado dos demais atletas, mas foi a campo.
No gramado, o técnico Fernando Diniz contou com jogadores das categorias de base para complementar o treino.
O Corinthians agora recebe o Vasco no próximo domingo (26), às 16h, inicialmente na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O local ainda pode ser alterado por conta de punição do STJD.
Memphis vai a campo e conversa com Diniz
Fernando Diniz chegou ao treino ao lado de Memphis, em conversa também com um fisioterapeuta do clube. Em determinado momento, o executivo de futebol Marcelo Paz e o gerente Júlio César se aproximaram do camisa 10.
O dirigente revelou que o tema da conversa foi a recuperação do atleta, que sofreu um estiramento no músculo anterior da coxa direita na última partida contra o Flamengo, pelo Brasileirão.
O Corinthians não confirma, mas a expectativa é contar com o camisa 10 no confronto diante do Peñarol, na próxima quinta-feira (30), pela terceira rodada da Libertadores. O jogador segue fazendo trabalho individualizado com a fisioterapia.
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias