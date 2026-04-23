Com Diniz, Corinthians defende melhor série defensiva do ano; veja números

A defesa do Corinthians segue ilesa sob o comando do técnico Fernando Diniz. No trabalho diário com a equipe há duas semanas, foram cinco jogos até o momento, sendo dois pela Libertadores, dois pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil, e nenhum gol sofrido, algo que vinha sendo um problema antes de sua chegada.

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Em 2026, a melhor marca sem ter a defesa vazada havia sido de três jogos, no mês de fevereiro, nas vitórias sobre RB Bragantino, São Bernardo e Athletico-PR. Agora, sem ser vazado há cinco partidas, o Corinthians vive sua melhor sequência defensiva nesta temporada. Antes da chegada de Diniz, nos últimos cinco confrontos com Dorival Jr., o Alvinegro havia sofrido seis gols.

A estreia do treinador no time alvingro foi em uma partida do torneio continental, quando venceu o Platense por 2 a 0, fora de casa, pela estreia da competição. Na sequência empatou sem gols com o Palmeiras na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, com direito a dois jogadores expulsos e, ainda assim, a defesa não foi vazada.

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Depois, o Corinthians conquistou uma vitória sob o Santa Fe, por 2 a 0, também pela Libertadores e desta vez em casa. Na sequência, empatou sem gols com o Vitória, no Barradão e, por fim, venceu o Barra-SC, na terça-feira (21), por 1 a 0, na estreia da Copa do Brasil. Neste período de cinco jogos sem sofrer gols, o time de Diniz marcou cinco gols.

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- Acho que não é uma questão de planejamento, é uma questão de vontade, de desejo de trabalhar para que a gente consiga melhorar o sistema defensivo. O time está muito consciente. Acho que os jogadores estão muito dedicados na questão defensiva e não são os quatro defensores e o volante, é o time como um todo. É a maneira que eu gosto, que eu compreendo o futebol, todos têm que colaborar, e aqui está tendo uma entrega muito grande - afirmou Fernando Diniz na última entrevista coletiva.

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Com a boa fase da defesa, o treinador tenta usar o momento a favor do Corinthians para que o time deixe a parte de baixo da tabela de classificação do Brasileirão. O Corinthians tem apenas 11 pontos e está zona de rebaixamento. O próximo desafio será no domingo (26), contra o Vasco, pela 13ª rodada.

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(Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

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