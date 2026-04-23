O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, elogiou o atacante Everton Cebolinha, do Flamengo. O jogador tem contrato com o clube carioca até dezembro deste ano e ainda não chegou a um acordo para renovação.

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A declaração aconteceu durante treino aberto do Corinthians nesta quinta-feira (23), no CT Dr. Joaquim Grava. Paz ainda afirmou que, segundo soube, o objetivo do atacante é se transferir para o mercado internacional.

— Eu gosto muito do Cebolinha, conheço ele há muito tempo, ele é cearense, convivemos bastante, frequentava jogos do Fortaleza, é torcedor. Mas isso é um detalhe. O importante é o jogador que ele é, o atleta que ele é, e achamos interessante. Mas não vou dizer que está na primeira linha da lista. É um nome interessante, que o mercado gosta, tem possibilidade de pré-contrato. Até onde eu sei, tem interesse no mercado internacional. Mas é um jogador que, se viesse, seria muito bem-vindo — disse Marcelo Paz.

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Em 2026, Cebolinha disputou 18 jogos, marcou três gols e deu uma assistência. No geral, o atacante soma 186 jogos pelo rubro-negro, com 21 gols e 25 assistências.

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress) São Paulo

Corinthians busca centroavante?

Marcelo Paz também falou sobre a possibilidade da contratação de um centroavante. Segundo o executivo, não há negociações em andamento, e o projeto do técnico Fernando Diniz é recuperar os jogadores do atual elenco.

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Paz ainda afirmou que o Corinthians só deve ir em busca de um novo goleador caso consiga elevar o nível do elenco e que não pretende "trazer por trazer" reforços.

— O Diniz ainda está conhecendo o elenco. Ele gosta de desenvolver o elenco. Então, ainda não tratamos de contratações. Vamos conversar com calma, surgem especulações. Mas o Diniz gosta de desenvolver, não é o treinador que vai encher o elenco. Ele já passou esse recado, disse que tem jogadores que podem ser desenvolvidos. Naturalmente, vai ter na janela entradas e saídas, mas no momento não tem nomes cravados — apontou Marcelo Paz.

Antes da chegada de Fernando Diniz, o Corinthians chegou a negociar com Arthur Cabral, do Botafogo, e Renê, ex-Portuguesa e atualmente no Vitória. As negociações, no entanto, não avançaram.

No atual elenco, o Corinthians conta com Yuri Alberto, titular absoluto, além de Pedro Raul e Gui Negão.

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