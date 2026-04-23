Corinthians contrata analista de mercado internacional ex-United e Chelsea
Profissional chega para ampliar conexões globais e fortalecer a presença do clube no exterior
O Corinthians acertou a contratação de Gabriel Corrêa como analista de mercado internacional. A confirmação foi feita pelo executivo de futebol Marcelo Paz na manhã desta quinta-feira (23), no CT Dr. Joaquim Grava.
O profissional chega com a missão de ampliar a presença da equipe no exterior, fortalecendo relações institucionais, criando novas oportunidades de negócios e promovendo a marca alvinegra em diferentes mercados.
Com experiência em clubes europeus e passagens recentes pelo futebol saudita, o novo integrante terá atuação dividida entre o CT e viagens frequentes ao exterior. A ideia é integrar o trabalho de prospecção internacional com o desenvolvimento interno, incluindo a base e o elenco profissional, além de fomentar a troca de conhecimento técnico e a construção de parcerias estratégicas.
— No Departamento de Futebol, a gente está trazendo o Gabriel Corrêa para trabalhar o mercado internacional do Corinthians. Ele tem um background de ter trabalhado no Manchester, no Chelsea também. Teve recentemente no Neon da Arábia Saudita. É uma função nova no nosso departamento. Que ele vai viajar pelo mundo, levar a imagem do Corinthians, abrir mercados, tratar sobre network, tratar sobre melhoria — disse Marcelo Paz.
Carreira de Gabriel Corrêa
Com experiência internacional, o profissional trabalhou como agente de jogadores e atuou em desenvolvimento de negócios em uma agência esportiva, em São Paulo. Na função, trabalhou diretamente na intermediação de atletas e na construção de relações no mercado, dando os primeiros passos na formação de uma rede de contatos no futebol.
Ainda em 2016, ingressou no Chelsea como scout internacional sênior para as Américas, onde permaneceu por quase seis anos. No período, foi responsável por observação atletas desde as categorias sub-15 até o profissional, com foco especial no Brasil.
Em 2022, passou a integrar o Manchester United como scout do time principal para Brasil e Américas. Durante mais de dois anos, realizou observações in loco e análises de atletas para a equipe principal, acompanhando competições como Sul-Americanos de base, Copa América, Libertadores e torneios classificatórios olímpicos.
Já em 2024, assumiu o cargo de Head of Scouting para as Américas no Nottingham Forest, com base em São Paulo. Na função, liderou processos de recrutamento na região, participou diretamente de contratações e atuou como peça-chave na checagem de jogadores de interesse global, além de fortalecer relações estratégicas com clubes, agentes e federações.
Na sequência, foi nomeado Head of Recruitment / Chief Scout do NEOM SC, na Arábia Saudita. À frente do departamento, liderou a estruturação da área de scouting, desenvolveu estratégias para captação de atletas locais e internacionais e participou da montagem do elenco.
