Organizadas do Corinthians pedem intervenção e convocam protestos Mobilização está prevista para esta semana, com atos no Ministério Público e no Parque São Jorge.

Um grupo de torcidas organizadas do Corinthians convocou uma série de protestos para esta semana em meio à crise política e administrativa vivida pelo clube.

Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra anunciaram mobilizações a partir desta quarta-feira (19). O primeiro ato está marcado para as 14h, na sede do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), na região da Sé, com o objetivo de manifestar apoio às investigações e pedir a intervenção judicial no Corinthians.

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Segundo o comunicado divulgado pelas organizadas, a manifestação será pacífica e terá caráter simbólico. O grupo afirma que pretende solicitar aos órgãos competentes a análise da situação do clube e a adoção das medidas consideradas necessárias.

— O Corinthians vive uma das maiores crises de sua história. A torcida não aguenta mais essa política suja que domina o clube, os conchavos de bastidores e um modelo associativo que, há anos, afasta o verdadeiro dono desta paixão: o povo corinthiano. As consequências desse sistema estão cada vez mais evidentes, refletidas no caos financeiro e administrativo que compromete a credibilidade da instituição, prejudica seu planejamento e coloca em risco o futuro do Corinthians — disse.

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Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)

Protesto durante Corinthians x Rosario

As torcidas também programaram uma mobilização para quinta-feira (20), dia do compromisso do Corinthians pela Libertadores. A intenção é apoiar os jogadores antes da partida, mas também realizar protestos nas arquibancadas.

A principal manifestação está prevista para sábado (22), em frente ao Parque São Jorge, a partir das 10h. As organizadas convocaram os torcedores para pedir mudanças no comando do clube e a saída de dirigentes que, na avaliação do grupo, prejudicam o Corinthians.

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— Contamos com a presença da Fiel Torcida e de todos que compartilham desse sentimento para participarem destas mobilizações. Nossas manifestações serão realizadas de forma pacífica, demonstrando a união e a força da torcida, que luta por um Corinthians mais transparente, democrático e livre dos interesses políticos que tanto prejudicam o clube — seguiu.

Veja abaixo a nota completa

CONVOCAÇÃO GERAL: INTERVENÇÃO JUDICIAL, PROTESTO NA ARQUIBANCADA E PS

Salve, família!

O Corinthians vive uma das maiores crises de sua história. A torcida não aguenta mais essa política suja que domina o clube, os conchavos de bastidores e um modelo associativo que, há anos, afasta o verdadeiro dono desta paixão: o povo corinthiano. As consequências desse sistema estão cada vez mais evidentes, refletidas no caos financeiro e administrativo que compromete a credibilidade da instituição, prejudica seu planejamento e coloca em risco o futuro do Corinthians.

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Chegou a hora de exigir mudanças profundas. O Corinthians precisa de transparência, responsabilidade e respeito à sua torcida.

Por isso, nesta quarta-feira (19), às 14h, o Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra estarão na sede do Ministério Público, na Rua Riachuelo, nº 115, na Sé, para manifestar apoio ao trabalho do Ministério Público e requerer a imediata efetivação da intervenção judicial no clube, com a torcida ao lado do MP nessa luta.

É importante destacar que esta não será uma ação de protesto, confronto ou qualquer manifestação de desordem. Trata-se de um ato pacífico e simbólico, que demonstra responsabilidade ao solicitar que os órgãos competentes analisem a situação do clube e adotem as medidas cabíveis.

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Na quinta-feira (20), estaremos apoiando os jogadores visando à partida pela Conmebol Libertadores, mas não deixaremos de protestar nas arquibancadas.

E, no sábado (22), convocação geral para protesto em frente ao Parque São Jorge, a partir das 10h, onde estaremos pedindo a saída de todos aqueles que ainda fazem mal ao glorioso Corinthians.

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Contamos com a presença da Fiel Torcida e de todos que compartilham desse sentimento para participarem destas mobilizações.

Nossas manifestações serão realizadas de forma pacífica, demonstrando a união e a força da torcida, que luta por um Corinthians mais transparente, democrático e livre dos interesses políticos que tanto prejudicam o clube.

O Corinthians é do povo. Chega de conchavos. Chega de politicagem.

INTERVENÇÃO JUDICIAL JÁ!

FORA TODO MUNDO!

Pelo Corinthians, com muito amor, até o fim!

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