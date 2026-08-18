Organizadas do Corinthians pedem intervenção e convocam protestos
Mobilização está prevista para esta semana, com atos no Ministério Público e no Parque São Jorge.
Um grupo de torcidas organizadas do Corinthians convocou uma série de protestos para esta semana em meio à crise política e administrativa vivida pelo clube.
Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra anunciaram mobilizações a partir desta quarta-feira (19). O primeiro ato está marcado para as 14h, na sede do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), na região da Sé, com o objetivo de manifestar apoio às investigações e pedir a intervenção judicial no Corinthians.
Segundo o comunicado divulgado pelas organizadas, a manifestação será pacífica e terá caráter simbólico. O grupo afirma que pretende solicitar aos órgãos competentes a análise da situação do clube e a adoção das medidas consideradas necessárias.
— O Corinthians vive uma das maiores crises de sua história. A torcida não aguenta mais essa política suja que domina o clube, os conchavos de bastidores e um modelo associativo que, há anos, afasta o verdadeiro dono desta paixão: o povo corinthiano. As consequências desse sistema estão cada vez mais evidentes, refletidas no caos financeiro e administrativo que compromete a credibilidade da instituição, prejudica seu planejamento e coloca em risco o futuro do Corinthians — disse.
Protesto durante Corinthians x Rosario
As torcidas também programaram uma mobilização para quinta-feira (20), dia do compromisso do Corinthians pela Libertadores. A intenção é apoiar os jogadores antes da partida, mas também realizar protestos nas arquibancadas.
A principal manifestação está prevista para sábado (22), em frente ao Parque São Jorge, a partir das 10h. As organizadas convocaram os torcedores para pedir mudanças no comando do clube e a saída de dirigentes que, na avaliação do grupo, prejudicam o Corinthians.
— Contamos com a presença da Fiel Torcida e de todos que compartilham desse sentimento para participarem destas mobilizações. Nossas manifestações serão realizadas de forma pacífica, demonstrando a união e a força da torcida, que luta por um Corinthians mais transparente, democrático e livre dos interesses políticos que tanto prejudicam o clube — seguiu.
Veja abaixo a nota completa
CONVOCAÇÃO GERAL: INTERVENÇÃO JUDICIAL, PROTESTO NA ARQUIBANCADA E PS
Salve, família!
O Corinthians vive uma das maiores crises de sua história. A torcida não aguenta mais essa política suja que domina o clube, os conchavos de bastidores e um modelo associativo que, há anos, afasta o verdadeiro dono desta paixão: o povo corinthiano. As consequências desse sistema estão cada vez mais evidentes, refletidas no caos financeiro e administrativo que compromete a credibilidade da instituição, prejudica seu planejamento e coloca em risco o futuro do Corinthians.
Chegou a hora de exigir mudanças profundas. O Corinthians precisa de transparência, responsabilidade e respeito à sua torcida.
Por isso, nesta quarta-feira (19), às 14h, o Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra estarão na sede do Ministério Público, na Rua Riachuelo, nº 115, na Sé, para manifestar apoio ao trabalho do Ministério Público e requerer a imediata efetivação da intervenção judicial no clube, com a torcida ao lado do MP nessa luta.
É importante destacar que esta não será uma ação de protesto, confronto ou qualquer manifestação de desordem. Trata-se de um ato pacífico e simbólico, que demonstra responsabilidade ao solicitar que os órgãos competentes analisem a situação do clube e adotem as medidas cabíveis.
Na quinta-feira (20), estaremos apoiando os jogadores visando à partida pela Conmebol Libertadores, mas não deixaremos de protestar nas arquibancadas.
E, no sábado (22), convocação geral para protesto em frente ao Parque São Jorge, a partir das 10h, onde estaremos pedindo a saída de todos aqueles que ainda fazem mal ao glorioso Corinthians.
Contamos com a presença da Fiel Torcida e de todos que compartilham desse sentimento para participarem destas mobilizações.
Nossas manifestações serão realizadas de forma pacífica, demonstrando a união e a força da torcida, que luta por um Corinthians mais transparente, democrático e livre dos interesses políticos que tanto prejudicam o clube.
O Corinthians é do povo. Chega de conchavos. Chega de politicagem.
INTERVENÇÃO JUDICIAL JÁ!
FORA TODO MUNDO!
Pelo Corinthians, com muito amor, até o fim!
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