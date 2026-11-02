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Memphis treina sem restrições e será relacionado para Corinthians x São Paulo

Atacante está recuperado de um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita e participou integralmente das atividades desta segunda-feira (2)

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
02/11/2026 13:21
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Memphis Depay durante treino do Corinthians
Memphis Depay durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Memphis Depay participou integralmente das atividades do Corinthians na manhã desta segunda-feira (2), no CT Joaquim Grava, e será relacionado para o clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

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O atacante está recuperado de um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita. A tendência é que o camisa 10 inicie o Majestoso como opção no banco de reservas e receba cerca de 20 minutos em campo.

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Mesmo na luta para sair do Z-4 e evitar o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, a comissão técnica liderada por Seedorf não pretende utilizar Memphis no sacrifício. A ideia é promover uma transição gradual aos gramados, com o holandês ganhando minutagem de forma progressiva.

Memphis Depay
Memphis Depay durante a derrota do Corinthians para o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Anderson Romao/AGIF/Folhapress)

Contrato renovado

Após o clube divulgar uma nota oficial afirmando que não renovaria o contrato de Memphis Depay em meio à atual temporada, a diretoria voltou atrás e firmou um novo acordo com o atacante, agora válido até 31 de julho de 2028.

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A renovação precisou ser aprovada pelo CORI (Conselho de Orientação) e contou com o apoio de grande parte da torcida.

— Foi uma negociação longa, mas que terminou da melhor forma possível para o Corinthians e para o Memphis, a quem agradeço muito por todo esforço para permanecer. Estamos muito contentes com a renovação e prontos para esta sequência — afirmou o presidente Osmar Stabile.

Próximos jogos do Corinthians

Com apenas o Campeonato Brasileiro em disputa nesta reta final de temporada, o Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira, quando visita o São Paulo. Na sequência, recebe o Botafogo, na Neo Química Arena, antes de viajar a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG.

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O Corinthians soma atualmente 36 pontos e ocupa a 17ª colocação, a primeira dentro da zona de rebaixamento. No entanto, está a apenas um ponto do Mirassol, primeiro clube fora da degola.

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