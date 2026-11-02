Bidu admite atuar no sacrifício pelo Corinthians e passará por cirurgia ao fim de 2026

Matheus Bidu foi um dos escolhidos para conceder entrevista coletiva após o treinamento do Corinthians, realizado no fim da manhã desta segunda-feira (2), no CT Joaquim Grava.

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O lateral, que passou a atuar como ponta pela esquerda desde a chegada de Seedorf, afirmou conviver com dores no púbis há cerca de três meses. Além disso, revelou ter sido diagnosticado recentemente com uma hérnia inguinal e que precisará ser submetido a um procedimento cirúrgico.

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Após conversas com membros do departamento médico alvinegro, Bidu optou por realizar um tratamento intensivo e adiar a cirurgia para dezembro, ao término da atual edição do Campeonato Brasileiro.

- As dores no púbis, eu já venho convivendo há algum tempo com essa dor, um pouco mais de três meses. Foi diagnosticada também uma hérnia inguinal, vou ter que operar. Porém, vim conversando com o clube, a gente vem fazendo tratamento intensivo e optamos por fazer a cirurgia após a reta final do campeonato (Brasileirão) - afirmou Matheus Bidu.

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O Corinthians encerrou o jejum de vitórias no Brasileirão ao bater o Mirassol por 2 a 0, na Neo Química Arena. Apesar do resultado, a equipe segue na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. O time soma 36 pontos, apenas um a menos que justamente o rival do interior paulista, primeira equipe fora do Z-4.

Matheus Bidu comemora o gol do Corinthians sobre o Mirassol, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão (Foto: Vinicius Nunes/Ag. F8/Folhapress)

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A equipe comandada por Seedorf volta a campo na próxima quinta-feira (5), quando enfrenta o rival São Paulo, no Morumbis, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o clássico paulista às 21h30 (de Brasília).