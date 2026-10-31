Corinthians usa cronômetro para saída de torcedores da Arena; entenda

O Corinthians adotou um cronômetro nos telões da Neo Química Arena para orientar a saída dos torcedores após as partidas. A medida estabelece um prazo de 20 minutos para que o público deixe o estádio, mas tem provocado críticas nas redes sociais.

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Nas redes sociais, alguns corintianos questionaram a necessidade de estabelecer um tempo determinado para a saída, especialmente por considerarem que a medida pode comprometer a experiência de quem frequenta o estádio.

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quando eu comento com torcedores de outros times que na neo química arena quando acaba o jogo entra uma cronômetro de 20 min pra todo mundo deixar o estádio eles não acreditam e acham bizarro pq nossa torcida normaliza isso? https://t.co/rjPV9pLdSH — Gabriel (@gaabriel77_) November 28, 2025

Em entrevista ao LANCE!, o torcedor Vinicius Barbosa criticou a iniciativa e afirmou que a contagem regressiva pode causar desconforto entre os frequentadores da Arena.

— Acho bem desnecessário. Praticamente obriga o torcedor a sair do estádio. Entendo que exista um horário para deixar o local, mas não faz sentido querer cronometrar, sendo que o torcedor não está ali de graça. Ele paga ingresso. Todo mundo sabe que precisa deixar o estádio em algum momento. São pequenos detalhes como esse que afastam os torcedores dos estádios — afirmou em um dos jogos do Corinthians.

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Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Corinthians explica motivo do cronômetro

Procurado pelo LANCE!, o Corinthians explicou que a iniciativa foi desenvolvida para organizar a circulação do público após os jogos. Segundo o clube, a contagem regressiva tem como objetivo permitir que os torcedores deixem as arquibancadas de maneira tranquila, evitando dificuldades no deslocamento até as saídas.

— O relógio da Neo Química Arena, que orienta a saída da torcida das arquibancadas, foi pensado como uma alternativa para que cada torcedor possa se dirigir à saída do estádio de forma tranquila e organizada — informou o clube, em nota.

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O Corinthians também esclareceu que os primeiros 15 minutos são destinados ao deslocamento dos torcedores das arquibancadas até os pavimentos de circulação. Já nos cinco minutos finais, os profissionais responsáveis pela operação do estádio podem solicitar a saída de quem ainda estiver nos assentos ou em outras acomodações.

— Os cinco minutos finais correspondem à etapa de saída definitiva do estádio. Nesse período, profissionais que atuam no jogo poderão solicitar que os torcedores deixem seus assentos e demais acomodações da Arena — completou o clube.