Seedorf expõe desafio no Corinthians após vitória: 'Luta mental'

O técnico Clarence Seedorf elogiou a força mental dos jogadores do Corinthians após a vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, nesta sexta-feira (30), na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou o comprometimento do elenco e a importância do trabalho psicológico para superar o momento delicado vivido pela equipe na competição.

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Segundo o neerlandês, o principal desafio desde sua chegada ao clube tem sido modificar determinados hábitos e fortalecer a confiança coletiva. Seedorf ressaltou que o elenco possui experiência em decisões, mas precisa desenvolver uma mentalidade capaz de enfrentar as dificuldades ao longo da temporada.

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— Eu acho que não é mentalidade, tem hábitos que às vezes não ajudam o time a alcançar os objetivos. Desde o primeiro dia que cheguei, conversamos bem claro sobre o caminho que temos que tomar. É um grupo que já ganhou, tem experiência, jogar finais. Essa consciência é que a gente trabalha muito. Essa confiança como grupo. Essa é a parte mais difícil… Eu passei por esses momentos na minha carreira. É trabalho. A mentalidade é que eu não esqueci de jogar futebol. É uma luta mental. É só um trabalho, igual ir à academia fazer musculação. Precisamos trabalhar a mente. É um processo. Estou muito orgulhoso desse grupo — disse Seedorf.

O treinador também valorizou a dedicação dos atletas durante os treinamentos e afirmou que o resultado positivo pode representar um impulso importante para a confiança do elenco. Apesar da vitória, Seedorf destacou a necessidade de manter a intensidade e utilizar a insatisfação acumulada nas últimas partidas como motivação para a sequência do campeonato.

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— Temos que respirar, senão a gente morre, igual nos dias anteriores. Nós vamos ficar com essa raiva que temos dentro. Nos últimos jogos, nas semanas que treinamos, foi muita entrega. Eles chegam cedo, saem tarde. Agora, chegou o momento fantástico para eles. Vai dar muita moral — explicou.

Além do aspecto psicológico, Seedorf destacou a organização defensiva como um dos principais fatores para o triunfo. O técnico elogiou a pressão exercida sobre o adversário desde os primeiros minutos, mesmo antes de o Mirassol ficar com um jogador a menos, e ressaltou a importância do controle da posse de bola para limitar as ações ofensivas da equipe visitante.

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— A parte mais importante hoje foi a defensiva. Como pressionamos desde o primeiro minuto. 11 contra 11, estávamos pressionando. Eles jogam bem com a bola, mas dificultamos para eles. Isso muda o comando do jogo quando o adversário não consegue sair. A gestão da bola. Esses foram os dois fatores que ajudaram muito — concluiu.

Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0 (Foto: Marcus Angelo/Photo Premium/Folhapress)

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Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians vive uma temporada de resultados negativos em 2026. Considerando todas as competições, sem contar os amistosos, a equipe disputou 58 partidas, com 21 vitórias, 16 empates e 21 derrotas, alcançando um aproveitamento de 45,4%. No período, o time marcou 63 gols, média de 1,1 por jogo, e sofreu 59, aproximadamente um por confronto.

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No Brasileirão, os números são ainda mais preocupantes. Em 33 rodadas, o Corinthians conquistou apenas nove vitórias, empatou outras nove vezes e acumulou 15 derrotas, com aproveitamento de 36,4%. O desempenho ofensivo também chama a atenção, com 36 gols marcados, média de 1,1 por partida, enquanto a defesa foi vazada 42 vezes, aproximadamente 1,3 por jogo.

Com a campanha, o Corinthians ocupa a 17ª colocação do Brasileirão, com 36 pontos, dentro da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra está um ponto atrás do Mirassol, que soma 37 e aparece na 16ª posição, sendo o primeiro clube fora do Z4.

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Tabela de jogos do Corinthians até o final do Brasileirão